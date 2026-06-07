Elecciones 2026: Estos son los primeros resultados a boca de urna de Ipsos

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En una jornada electoral histórica para el Perú, a las 5:00 p. m. de este domingo 7 de junio, la encuestadora Ipsos dio a conocer sus primeros resultados a boca de urna, dando el primer lugar a la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi.

La compañía especializada en encuestas de opinión reveló para Latina TV que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi obtuvo un 50.7 %, mientras que, Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú) un 49.3 %. Por su parte, Datum arrojó como resultado un 50.53 % y 49.47 % a ambos, respectivamente.

¿A qué hora la ONPE dará su primer avance?

Tras revelarse los resultados a boca de urna de ambas encuestadoras, el jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, anunció, a través de un pronunciamiento a los medios de comunicación, que el primer avance oficial de su entidad será dado a conocer a las 9:30 p. m.

Sobre los últimos incidentes de presunta irregularidad electoral en la jornada de este domingo 7 de junio y ante los cuestionamientos recibidos por la demora en la instalación de mesas de sufragio en Lima sur durante la primera vuelta de abril último, el titular del organismo electoral rechazó enfáticamente que haya existo fraude en el proceso electoral.

"Hemos podido demostrar a la sociedad que siempre hacemos elecciones buenas, que siempre sabemos hacerlas, y que no hemos cometido fraude en ningún momento, en ninguna elección, en ninguna parte de este proceso electoral. ONPE siempre ha trabajado de manera transparente, confiable", señaló.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅🇵🇪 | El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, anunció que los primeros resultados oficiales de la segunda vuelta serían publicados a las 9:30 p.m. de este domingo, 7 de junio, en su plataforma oficial. Asimismo, aseguró que la institución no ha cometido... pic.twitter.com/YRgrL3HFok — Exitosa Noticias (@exitosape) June 7, 2026

Plataforma de resultados en tiempo real también habilitada

Tal como ocurrió en la primera vuelta electoral, la ONPE habilitará durante la noche de hoy, domingo 7 de junio, su plataforma de resultados en tiempo real de la segunda vuelta presidencial 2026, donde los ciudadanos del Perú y de todas partes del mundo, podrán ir monitoreando el avance de Keiko Fujimori Higuchi y Roberto Sánchez Palomino, en el marco de la decisiva jornada democrática.

Para ingresar al portal habilitado por la ONPE deben ingresar al siguiente enlace. Es importante mencionar que, los porcentajes irán variando conforme vayan cargándose en el sistema las actas provenientes de las diferentes mesas de sufragio.

Es importante mencionar que, según el padrón electoral del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), 27 325 432 de peruanos estaban hábiles para emitir su voto, de los cuales el 95 % (26 114 619) lo iban a realizar en todo el Perú; mientras que, el otro 5 % de connacionales (1 210 813), desde el extranjero.

La ciudadanía se mantiene vigilante frente al anuncio oficial de la ONPE, recordando que sus candidatos presidenciales les exhortaron a respetar el resultado de la justa electoral.