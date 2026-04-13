Elecciones 2026: Falleció Dante Castro, candidato al Senado por Juntos por el Perú, tras accidente en campaña

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Dante Castro, candidato al Senado Nacional por el partido político Juntos por el Perú, falleció tras no lograr recuperarse del accidente de tránsito del cual fue víctima cuando participaba de una caravana electoral.

Murió Dante Castro, candidato al Senado Nacional

Este lunes 13 de abril, se confirmó el fallecimiento del candidato al Senado Nacional Dante Castro, después de permanecer en estado crítico tras sufrir consecuencias por un accidente suscitado cuando formaba parte de una actividad de cierre de campaña de la agrupación política Juntos por el Perú.

De acuerdo a diversos testimonios de testigo el lamentable hecho se registró el pasado viernes 10 de abril al promediar las 5 y 30 de la tarde cuando se encontraba en una camioneta pickup la cual de forma intempestiva aceleró generando su caída lo que desencadenó en lesiones graves.

El aspirante al Senado Nacional de 67 años recibió atención médica inicial en el lugar y posteriormente fue derivado de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión, ubicado en el Callao, donde permaneció internado bajo pronóstico reservado. Pese a los esuferzos médicos realizados se confirmó su deceso.

Este deceso de Castro se suma por ejemplo a la muerte del candidato a diputado de la organización Fe en el Perú, Gilbert Infante, el pasado 25 de marzo. El lamentable suceso se registró en el distrito de Chorrillos, aunque las circunstancias en las que perdió la vida aún son materia de investigación.

Además, el pasado 15 de marzo, Napoleón Becerra, aspirante a la presidencia del Perú, perdió la vida en un accidente de tránsito mientras viajaba rumbo a la región de Ayacucho para cumplir con actividades proselitistas.

¿Quién era Dante Castro?

Cabe mencionar que, Dante Castro era reconocido por su trayectoria intelectual, él fue docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también destacó por ser escritor.

Hay que resaltar que, su fallecimiento se suscita en medio de unas elecciones 2026 accidentadas y que tuvieron que ser extendidas hasta hoy por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) luego de que 63 mil 300 electores se quedaron sin sufragar en diversos distritos de Lima Metropolitana. Y también reabre las medidas de seguridad adoptadas en este tipo de actividades por campaña electoral.

Como vemos, Dante Castro, candidato al Senado Nacional por el partido político Juntos por el Perú, no logró resistir a las lesiones graves que sufrió producto de un accidente en medio de una caravana política desarrollada en el Callao.