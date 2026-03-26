Gilbert Infante: Parte médico desmiente versión de Paz de la Barra y señala que falleció de un infarto

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este miércoles 25 de marzo, la contienda electoral que vive el país se enlutó luego de conocer el sensible fallecimiento de Gilbert Infante, candidato a la Cámara de Diputados por el partido Fe en el Perú. De acuerdo a lo que se pudo conocer, al postulante habría sido asesinado a ladrillazos en Chorrillos en un confuso incidente.

En comunicación en Exitosa, el aspirante a la presidencia de la República y líder de este movimiento, Álvaro Paz de la Barra, confirmó esta versión dejando en claro que la víctima recibía amenazas desde hace varias semanas hasta que finalmente cumplieron su cometido.

"Te confirmo la muerte de nuestro candidato a diputado a Lima Gilbert Infante con una ferocidad tremenda. Fácil es usar un arma y darte un balazo en la cien, pero lo han tenido durante minutos tirándole ladrillos en la cien", indicó a nuestro medio.

Parte médico y testigos desmienten versión de Paz de la Barra

Sin embargo, Exitosa acudió al lugar de los hechos en el pasaje Santa Rita en Chorrillos donde se pudo conversar con vecinos y testigos del incidente. Una mujer confirmó haber encontrado a Gilbert Infante tendido en el pavimento y en presunto estado de ebriedad tras haber celebrado durante varias horas en una reunión.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | Vecinos del pasaje Santa Rita, en el distrito de Chorrillos, alertaron que Gilbert Infante, candidato a diputado por Fe en el Perú, habría perdido la vida horas después de haber consumido bebidas alcohólicas, pese a tener problemas cardiacos. Testimonio... pic.twitter.com/Vrl9G0m1vW — Exitosa Noticias (@exitosape) March 25, 2026

A su vez, Infanta habría tenido sus documentos y su teléfono celular consigo, dejando de lado lo dicho por el exalcalde de La Molina quien indicó que había sufrido un ataque por parte de sujetos. Pese a haber indicado que recibió varios golpes en la cabeza, el hombre solo contaba con un hematoma un poco más arriba de la nuca.

Infarto al miocardio

En ese momento pidió ayuda a un grupo de personas para trasladarlo a un centro de salud cercano. Posteriormente, fue en búsqueda de su esposa quien le reveló que al candidato a diputado con el número 25 sufría una condición al corazón por lo que estaba prohibido ingerir bebidas alcohólicas.

Parte médico revela que Gilbert Infante murió de un infarto al miocardio.

Esta versión fue corroborada por el parte médico del hospital donde perdió la vida el cual reveló la razón exacta del fallecimiento del aspirante. De acuerdo a este documento oficial, el chorrillano falleció por un infarto reciente al miocardio.

Con ello, la versión difundida por Álvaro Paz de la Barra de Fe en el Perú quedaría desestimada quien había indicado que Gilbert Infante fue asesinado a ladrillazos. Ahora, las autoridades deberán esclarecer este caso y dar las razones exactas.