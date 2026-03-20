Elecciones 2026: invalidan fórmula presidencial de Napoleón Becerra y retiran su candidatura al Senado

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La contienda de las Elecciones 2026 en Perú sufrió un giro inesperado luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) declarara inválida la fórmula presidencial encabezada por Napoleón Becerra García, tras su fallecimiento ocurrido el pasado 15 de marzo en un accidente de tránsito en Ayacucho.

Mediante la Resolución N.° 02146-2026-JEE-LC1/JNE, el JEE de Lima Centro 1 determinó que la muerte del candidato presidencial invalida toda la fórmula, incluyendo a los postulantes a las vicepresidencias del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú). La decisión se sustenta en el carácter indivisible de la plancha presidencial dentro del sistema electoral peruano.

El organismo electoral también rechazó la solicitud presentada por la agrupación política para reemplazar al candidato. Según precisó, la normativa vigente no permite la sustitución ni la reconfiguración de la fórmula presidencial, lo que deja sin efecto su participación en esta categoría.

En esa misma línea, el JEE fue enfático en señalar que cualquier voto emitido a favor de esta fórmula no será considerado válido, al carecer de objeto electoral tras el fallecimiento del postulante principal.

Senado: lista sigue, pero sin Becerra

En paralelo, el JEE de Lima Centro 2 emitió la Resolución N.° 00929-2026-JEE-LC2/JNE, mediante la cual se dejó sin efecto únicamente la candidatura de Napoleón Becerra García al Senado, donde figuraba con el número 1 en la lista nacional.

A diferencia de lo ocurrido con la fórmula presidencial, el órgano electoral precisó que la lista al Senado mantiene su validez, permitiendo que los demás candidatos continúen en carrera sin alteraciones en el orden establecido.

Este criterio responde a una diferencia clave en la normativa: mientras la fórmula presidencial es indivisible, las listas parlamentarias sí pueden subsistir ante la ausencia de uno de sus integrantes.

La lista de Napoleón Becerra aún seguirá figurando.

Esto pasará con los votos

El tratamiento de los votos emitidos en estas elecciones variará según el tipo de candidatura:

Fórmula presidencial: los votos no serán contabilizados como válidos.

Lista al Senado: los votos preferenciales dirigidos a Becerra no contarán individualmente, pero sí se sumarán al total obtenido por el partido.

Estas disposiciones buscan evitar distorsiones en el resultado electoral y mantener la coherencia del sistema de votación.

El JEE señaló que las decisiones adoptadas responden a la necesidad de garantizar la transparencia del proceso electoral y ofrecer claridad a los ciudadanos frente a un escenario poco habitual.

El fallecimiento de Napoleón Becerra García no solo marca un hecho trágico en plena campaña, sino que también pone a prueba los mecanismos legales del sistema electoral peruano, que establece reglas diferenciadas para cargos ejecutivos y legislativos.