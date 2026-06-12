ONPE llega al 100 % de las actas procesadas de la segunda vuelta presidencial

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

A cinco días de llevarse a cabo la segunda vuelta presidencial, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó este viernes 12 de junio que han llegado al 100 % de actas procesadas, tras haber sido ingresadas a uno de los 126 centros de cómputo habilitados por el organismo electoral en igual número de Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

De acuerdo con lo mencionado por la entidad que preside interinamente Bernardo Pachas, fueron en total 92 766 las actas electorales que han sido procesadas, quedando a la espera de que las actas observadas sean resueltas por los diversos Jurados Electorales Especiales (JEE) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Procedimiento realizado desde la segunda vuelta

Según lo señalado por la ONPE, se instalaron 125 ODPE donde se procesaron las actas del territorio nacional y en una ODPE de peruanos en el extranjero, donde se hizo lo propio con las actas que se recibieron desde diferentes partes del mundo.

Allí las actas son registradas en el Sistema de Cómputo Electoral y son clasificadas como actas contabilizadas, observadas, actas con voto impugnado o actas con solicitud de nulidad.

En ese sentido, del total de actas procesadas hasta las 6:51 p. m. de hoy, viernes 12 de junio, 91,203 (98.315 %) han sido digitalizadas; es decir, han pasado el control de calidad, no tienen errores y sus votos ya se sumaron al resultado oficial final (contabilizadas).

Además, resaltan que, como acto de transparencia, en cada uno de los centros de cómputo se habilitó un espacio reservado para observadores y personeros de las organizaciones políticas (Fuerza Popular y Juntos por el Perú) disponible las 24 horas del día.

A las 6:56:00 p. m., alcanzamos el 100 % de actas procesadas en la Segunda Elección Presidencial 2026. 🗳️🇵🇪



🔎 Consulta los resultados aquí 👉 https://t.co/RSZwDnyV6m#SEP2026 pic.twitter.com/dqoVZQ1DqE — ONPE (@ONPE_oficial) June 13, 2026

Proclamación de resultados podría darse en un mes

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, indicó que la proclamación de resultados de la segunda vuelta presidencial podría darse en un plazo máximo de 30 días, en cumplimiento del debido proceso y el derecho de defensa.

"Comprendamos que eso se deba a que nuestro proceso jurisdiccional es muy garantista y establece una serie de etapas que deben ser cumplidas", indicó el titular del organismo electoral.

Si los ciudadanos desean saber en tiempo real cómo van los resultados de los últimos comicios que disputaron Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, deben ingresar al portal habilitado por la ONPE, haciendo click en el siguiente enlace. Es importante mencionar que, los porcentajes irán variando conforme vayan cargándose en el sistema las actas provenientes de las diferentes mesas de sufragio.

Ambos organismos exhortaron a la ciudadanía, organizaciones políticas y actores públicos a mantener la calma y esperar con responsabilidad la culminación de las etapas previstas en el proceso electoral en curso.