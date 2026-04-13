Elecciones 2026: ONPE recibe los primeros votos y actas procedentes del extranjero

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Cancillería del Perú ha confirmado la recepción por parte de la ONPE de los primeros votos y actas procedentes del extranjero que llegan a territorio nacional en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Según informó la institución, el primer grupo de documentos viajó desde La Paz, Bolivia, hasta la capital peruana. Horas después, se informó de otro conjunto de actas, que llegó custodiado por cónsules de Argentina.

🗳️🇵🇪 #TuVotoCruzaFronteras | Llegó a Lima el primer grupo de votos y actas del exterior procedentes de La Paz, Bolivia. La cónsul general del Perú, Elizabeth Castro, garantizó la cadena de custodia hasta su entrega a la ONPE, cumpliendo con los protocolos de seguridad... pic.twitter.com/31TOrs4ncY — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) April 13, 2026

Votos de peruanos en el extranjero

El traslado del material electoral rellenados por los connacionales en el extranjero fue custodiado cumpliendo con los protocolos de seguridad establecidos, informó la cónsul general del Perú, Elizabeth Castro.

Según el padrón electoral, un total de 1.210.813 peruanos residentes en el extranjero se encontraron habilitados para votar. La cantidades de votantes estaba distribuido de la siguiente manera: América (757 697), Europa (403 388), Asia (41 413), Oceanía (7 918) y África (397).

Asimismo, entre las jurisdicciones consulares con mayor número de votantes destacan la provincia de Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile), Madrid y Barcelona (España). A ellas le siguen Milán, Paterson, MIami, Nueva York, Los Ángeles y Washington DC.

Horario de sufragio fue ampliado en Paterson y Orlando

La jornada electoral extraordinaria, dispuesta por orden del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), será implementada en las localidades de Paterson y Orlando de EE.UU.

Según informó la Cancillería, un total de ocho mesas no se llegaron a instalar en ambos estados por el retraso en la llegada del material electoral. En Paterson no se habilitaron ocho mesas (086804, 086822, 086823, 086827, 086876, 086891, 086894 y 086895) y en Orlando tres mesas (086627, 086628 y 086642).

El sufragio para estos connacionales se llevará a cabo en los locales del Consulado General del Perú de ambos estados, indicó la entidad en un comunicado de prensa.

En este contexto, la ONPE viene recibiendo en sus instalaciones las primeras actas electorales procedentes del extranjero para poder iniciar el conteo de votos y continuar con los resultados oficiales.