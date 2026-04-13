Elecciones 2026: Reniec anuncia atención HOY, 13 de abril, para recojo de DNI en estos distritos

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que sus oficinas atenderán desde las 6:00 a.m. de este lunes 13 de abril para que los ciudadanos puedan recoger su DNI y participen de las Elecciones Generales 2026. Conoce en qué distritos se da la medida.

Reniec atiende hoy para recojo del DNI: ¿En qué distritos?

A través de sus redes sociales, el Reniec indicó que abre sus oficinas para la atención de la ciudadanía desde las 6:00 a.m. de hoy, con el objetivo de que las personas puedan recoger su documento de identidad y no tengan inconvenientes para participar de la jornada electoral extraordinaria este lunes 13 de abril tras fallas logísticas por falta de material electoral el día de ayer.

Según precisó la entidad a la agencia Andina, la atención se prolongará hasta las 4:45 p.m. de este lunes en los siguientes distritos:

Lurín.

San Juan de Miraflores.

Villa El Salvador.

Asimismo, en su comunicado, precisa que la medida responde a la disposición del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que establecieron la realización de las votaciones en 13 locales que no pudieron instalar sus mesas de sufragio en los comicios del último domingo, llegando a afectar a más de 63 mil electores.

🚨 ¡URGENTE! RECOGE TU DNI HASTA LAS 6 P. M.



Hoy, domingo 12 de abril, ampliamos el horario hasta las 6 p. m. ⏰



Nuestras oficinas atienden de forma ininterrumpida desde las 6 a. m. y continuarán entregando DNI hasta esa hora en más de 200 oficinas a nivel nacional.



¡Recoge tu... pic.twitter.com/E8nc6er1Xk — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) April 12, 2026

Extienden elecciones para hoy, 13 de abril

A pedido de la Defensoría del Pueblo y de la ciudadanía, el JNE anunció que se extendía las elecciones para hoy, 13 de abril. En ese marco, 13 locales de votación que no abrieron el domingo por fallas logísticas, comenzarían a funcionar desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. para que los electores y miembros de mesa que se vieron afectados puedan ejercer su derecho al voto.

"El Pleno del JNE acuerda disponer que, respecto de aquellas mesas en las cuales no llegó el material electoral en Lima Metropolitana y respecto de dos circunscripciones en Estados Unidos, se consideren las siguientes disposiciones: ampliar el horario de instalación de mesas de sufragio hasta el día 13 de abril desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, de acuerdo a sus usos horarios; ampliar el horario de votación hasta las 6 de la tarde", sostuvo.

Es por ello, que para garantizar la participación de la ciudadanía en estas elecciones 2026, el Reniec anunció que sus oficinas ubicadas en distritos de Lurín, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador atienden desde las 6:00 a.m. de este lunes 13 de abril.