Gobierno precisa medidas para garantizar de sufragio en 13 locales de votación de Lima sur

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Gobierno del Perú oficializó la continuidad del desarrollo de las elecciones generales 2026 en 13 locales de votación de Lima sur correspondientes a las mesas de sufragio que no llegaron a ser instaladas en los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac durante la jornada del domingo 12 de abril.

A través del Decreto Supremo N.º 053-2026-PCM, publicado este lunes 13 de abril en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo dispuso que el Ministerio de Educación se encargue de brindar las facilidades que resulten necesarias para que los centros educativos en los que no se llegó a instalar las mesas de sufragio por la falta de distribución del material electoral, sigan a disposición de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Disposiciones para el cumplimiento de la jornada electoral

De acuerdo con el dispositivo, la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas, en el marco de sus competencias, se encargan de brindar el apoyo en materia de seguridad y logística para el despliegue y repliegue del material electoral y de la ciudadanía.

Asimismo, se amplían los beneficios otorgados para los ciudadanos que se desempeñen como miembros de mesa de sufragio durante el proceso electoral, que presten servicios en ámbitos geográficos distintos a su lugar de votación, y que tengan jornadas de trabajo que coincidan con el día de las referidas elecciones generales.

En ese sentido, recibirán un día de descanso remunerado compensable, el día martes 14 de abril del 2026. Cabe señalar que, las horas dejadas de laborar durante el día de descanso remunerado compensable, se compensan en los 10 días calendario inmediatos posteriores, o en la oportunidad que establezca el empleador del sector público o privado, según el caso, en función de sus necesidades.

En el sector privado, mediante acuerdo entre el empleador y el trabajador, se establece la forma para hacer efectiva la recuperación de los días no laborados. A falta de acuerdo, decide el empleador.

Por si parte, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo emite las disposiciones necesarias para que los empleadores otorguen las facilidades a los electores para el ejercicio de su derecho de sufragio, hoy, lunes 13 de abril de 2026.

¿En qué colegios se votará este lunes 13 de abril?

Las elecciones generales 2026 quedaron marcadas desde un inicio por la no apertura de una serie de locales de votación de tres distritos de Lima sur y en Orlando y Nueva Jersey (Estados Unidos). Esta problemática generó que 63 000 ciudadanos se queden sin emitir su derecho al voto, según lo informado anoche por el titular de la ONPE, Piero Corvetto Salinas.

Si bien es cierto, que el 99.8 % de mesas de sufragio fueron instaladas en todo el territorio nacional, 211 mesas de 15 locales de votación no corrieron con la misma suerte. Ante el pedido del JNE y con la confirmación del apoyo por parte del Poder Ejecutivo, los colegios que volverán a convertirse en locales de votación para hoy, lunes 13 de abril, son los siguientes:

San Juan de Miraflores

- IE Parroquial Virgen de la Asunción

- IE 6041 Alfonso Ugarte

- IE 6151 San Luis Gonzaga

Lurín

- IE 7078 Virgen de Chapi

- IE 7098 Rodrigo Lara Bonilla

- IE 7104 Ramiro Priale Priale

- IE 6023 Julio C. Tello Rojas

- IE 7239 Santísimo Salvador

- IE 7267 Señor de los Milagros

- IE 6026 Virgen de Fátima

Pachacámac

- IE 7261 Santa Rosa de Collanac

- IEP El Universo de César Vallejo

- IE Parroquial Virgen del Rosario

Los organismos electorales y el Gobierno continúan coordinando para que toda la población electoral pueda cumplir con su deber cívico en las próximas horas.