Elecciones 2026: Electores disconformes por demora en apertura de la I.E. Santa Rosa de Collanac para votar

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Muchos ciudadanos se mostraron indignados debido a que las puertas de la institución educativa Santa Rosa de Collanac de Pachacamac tardaron en abrirse. Algunos de ellos acudieron el domingo y ante la imposibilidad por las mesas que no se abrieron, regresaron desde temprano antes de acudir a sus centros de trabajo.

Molestias en electores ante demora de apertura en colegio de Pachacámac

Durante la mañana de este lunes 13 de abril un gran número de ciudadanos han formado largas colas, sin embargo, expresaro su malestar debido a que desde casi una hora esperaban ingresar para poder ejercer su derecho cívico de votar.

Hay que recordar que, estas personas no pudieron sufragar debido a que el material electoral nunca llegó a las instalaciones del centro educativo, por lo que tras la decisión del Jurado de Elecciones de extender las elecciones 2026 hasta las 6 de la tarde de hoy, la I.E. Santa Rosa de Collanac es uno de los 13 centros que estarán habilitados para esta jornada.

Ayer ellos esperaron por mucho tiempo bajo lan altan temperaturan del día para que se puedan habilitar las mesas de votación, sin embargo, ello no logró a concretarse por lo que hoy llegaron desde muy temprano por la mañana al colegio.

Recién al promediar las 7 y 53 de la mañana se abrieron las puertas de la institución educativa, pero ello no impidió que los electores demuestren su disconformidad y molestias por la demora en el ingreso a este local de votación.

"Hemos estado (ayer) desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde con los niños en el calor y ellos bien frescos adentro sentados y ya recién hoy día a votar", manifestó una electora.

Largas colas y molestias en colegio de San Juan de Miraflores

Un panorama similar se vivió en exteriores del colegio Virgen de la Asunción, localizado en el distrito de San Juan de Miraflores, donde los electores formaron lasrgas colas y expresaron molestias.

La mañana de este lunes 13 de abril nuestro medio constató que el material no fue el problema porque este había llegado desde la madrugada, sino la ausencia de miembros de mesa por lo que las autoridades electorales buscaron voluntarios.

Este fue el panorama que se vivió la mañana de este lunes 13 de abril en las inmediaciones de la Institucióin Educativa Santa Rosa de Collanac, localizada en Pachacámac, en la que muchos ciudadanos se mostraron disconformes con la demora en la apertura de este local de votación.