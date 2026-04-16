Elecciones 2026: Rospigliosi insta a que organizaciones investiguen las acusaciones de fraude electoral

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi Capurro (Fuerza Popular), se refirió sobre las versiones de un presunto fraude electoral en el marco de las elecciones generales 2026.

Como se recuerda, desde la jornada electoral del domingo 12 de abril, el candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) acusó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de ocasionar irregularidades en las elecciones, a tal punto de cuestionar su legalidad. En las últimas horas, se supo que su partido está ofreciendo S/ 20,000 de recompensa por "evidencias" que comprueben el tan mencionado fraude o alguna anomalía que haya afectado el desarrollo de los comicios.

Entidades ya vienen investigando los comicios generales

Desde la sede parlamentaria, este jueves 15 de abril, Rospigliosi Capurro fue consultado por Exitosa sobre el tema en cuestión que ha puesto en tela juicio la jornada democrática y también al titular de la ONPE, Piero Corvetto Salinas.

En ese sentido, señaló que la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya han iniciado investigación para determinar a los responsables de alguna irregularidad hacia las elecciones y las sanciones a quienes corresponda.

"No pongamos más problemas a los que ya existen, dejemos que las instituciones y organismos encargados de resolver estos problemas lo hagan (...) esperemos con tranquilidad los resultados, como sabemos, el segundo lugar está muy disputado, pero esperemos con tranquilidad", indicó.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | Ante la consulta de Exitosa, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, indicó que las acusaciones de "fraude" electoral deben ser investigadas por los organismos a cargo, entre ellos la Junta Nacional de Justicia y la Fiscalía.



📻 95.5 FM

📡 6.1... pic.twitter.com/kpfGMv0hz8 — Exitosa Noticias (@exitosape) April 16, 2026

Por otro lado, recordó que la Comisión de Fiscalización del Congreso ya recibió al jefe de la ONPE para que brinde sus descargos por las irregularidades reportadas el domingo 12 de abril; es decir, la demora de la llegada del material electoral y la demora en la apertura de las mesas de sufragio.

Para Luis Galarreta no hay fraude electoral

El candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular, Luis Galarreta Velarde, descartó que se haya producido algún tipo de indicio de fraude electoral en las elecciones generales del domingo 12 de abril, extendiéndose en tres distritos de Lima sur hasta el día siguiente por la ausencia del material electoral.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el día de ayer, miércoles 15 de abril, el también extitular del Congreso entre 2017 y 2018, señaló que la organización política que preside Keiko Fujimori Higuchi coincidió con el reciente pronunciamiento de la Misión de la Unión Europea y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la jornada electoral que hasta el momento va contabilizando el 92 % del total de actas de sufragio del Perú y el extranjero.

"Primero, creemos que debe llegarse hasta las últimas consecuencias la individualización de las responsabilidades administrativas y hasta penales, porque realmente han hecho mucho daño a un proceso que iba a ser tan complejo (...) No hemos visto, como para señalar una situación de un fraude, porque si nosotros vemos un hecho concreto, por supuesto que vamos a cuestionar", indicó.

Desde el bloque fujimorista se mantienen a la expectativa sobre a quién enfrentarán en la segunda vuelta electoral prevista para el domingo 7 de junio.