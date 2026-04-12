Jorge Nieto critica a la ONPE: "No puede ser que el día más importante de su trabajo no lo hagan a la perfección"

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El candidato presidencial Jorge Nieto criticó a la ONPE por su desempeño durante la jornada electoral de este 12 de abril. "No puede ser que el día más importante de su trabajo no lo hagan a la perfección". expresó.

Jorge Nieto fuerte y claro contra la ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales fue la gran protagonista de esta jornada electoral 2026 siendo sindicada como la responsable detrás de los retrasos en la instalación de mesas de sufragio en locales a los que no llegaron o demoró la llegada de material desencadenando que más de 63 mil electores se queden sin votar.

Tras ello, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinó que dichos ciudadanos podrán ejercer su derecho cívico mañana lunes 13 de abril con el objetivo de garantizar la integridad del proceso y el respeto al derecho constitucional al sufragio.

En medio de ese contexto, la función del organismo electoral no pasó desapercibido para el candidato presidencial Jorge Nieto, quien fue enfático al cuestionar lo realizado este domingo 12 de abril, desde el Centro de Lima donde se localiza su local de votación.

"La verdad es que tienen que hacer una sola elección cada cinco años y no puede ser que en el día más importante de su trabajo no lo hagan a la perfección. No tengo por qué tienen que darle a empresas de dudosa reputación lo que puede hacer como lo hacía siempre las Fuerzas Armadas del Perú, que son la estructura logística y organizativa más importante que tiene el país", manifestó.

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Jorge Nieto se mantiene expectante sobre resultados

En consiguiente, Nieto Montesinos subrayó que ante lo sucedido dentro de su partido continúan teniendo sus razones y argumentos por lo que consideró que "hay que seguir dándolos". Además, se refirió acerca el flash electoral.

"Ahora lo que cabe es seguir a la espera de los resultados con tranquilidad, con calma y tomar las decisiones más adecuadas. Yo espero que el Jurado Nacional de Elecciones vea la manera de corregir esos miles de ciudadanos peruanos que se han quedado sin votar", manifestó.

Cabe señalar que, de acuerdo a los resultados de boca de urna de Datum Internacional, presentan a Keiko Fujimori Higuchi como la que ocupó el primer lugar en estas elecciones 2026 con un 16.5%, En segundo lugar está Rafael López Aliaga con 12.8 %, teniendo a Jorge Nieto Montesinos muy cerca en la tercera posición con un 11.6 %.

En el cuarto lugar hay un empate técnico entre Ricardo Belmont Cassinelli con un10.5 % y Roberto Sánchez Palomino con su10 %. De igual manera, Alfonso López-Chau obtuvo un 8.6 % y Carlos Álvarez Loayza un 7.1 %.

Como vemos, el candidato presidencial Jorge Nieto mostró su postura tajante por el desempeño de la ONPE en las elecciones 2026 y criticó al organismo por no realizar bien sus funciones