Elecciones 2026: Cancillería confirma que este miércoles llegarán las últimas actas de votación del extranjero

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Según lo informado por la cuenta oficial de la Cancillería del Perú, las actas de votación que provienen del extranjero llegarán al territorio nacional este miércoles 10 de junio a fin de completar y sumar el porcentaje que le corresponde a cada candidato que postula a la presidencia de la República.

¿Desde cuándo comenzó a llegar el material electoral al país?

El material electoral que fue llenado por los peruanos en el extranjero para manifestar su voto para el país comenzó a llegar desde el lunes 8 de junio. Según las informaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, desde hoy se recepcionaron las actas de Argentina, particularmente de las ciudades: Mendoza, San Juan y San Luis para que los funcionarios diplomáticos que se encargan de la tarea de recibirlos puedan asegurar la cadena de custodia.

El traslado del material electoral al Perú ya se inició esta mañana y continuará llegando desde diferentes partes del mundo hasta el miércoles 10 de junio con la finalidad de que sea trasladado y recepcionado directamente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

#TuVotoCruzaFronteras 🗳️ 🌍| ¡Las primeras actas llegan desde Mendoza! 🇵🇪

Inició el repliegue del material electoral de la segunda elección presidencial en el exterior. @ConPerMendoza fue el primero en arribar al país con las actas escrutadas y las cédulas de sufragio de sus... pic.twitter.com/j5agLJfH9X — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) June 8, 2026

¿Cómo se manejó el proceso electoral en el extranjero?

Como parte del despliegue electoral, la Cancillería del Perú concluyó que la jornada de votaciones se consideró un éxito gracias al trabajo de 119 oficinas consulares habilitadas y a la comunidad peruana en el extranjero que estuvo presente en 219 locales de votación. De esta manera, se logró el escrutinio del 100% de las 2 506 mesas de sufragio instaladas, sin registrarse ningún contratiempo.

Asimismo, en el cumplimiento a la Ley Orgánica de Elecciones, se realizó una copia del acta electoral en las sedes de las oficinas consulares quedando de manera visible para la comunidad peruana interesada. En ese sentido, la jornada electoral concluyó puntualmente de acuerdo al horario establecido por los órganos electorales nacionales.

El despliegue desarrollado por la Cancillería en 73 países del mundo gracias a la labor de los funcionarios de los consulados, así como el apoyo de centenares de voluntarios, aseguró el pleno derecho al voto de los ciudadanos que acudieron a las urnas a cumplir con su deber cívico.

Finalmente, con la realización de las Elecciones 2026, la Cancillería del Perú detalló que las actas de votación del extranjero llegarán este miércoles 10 de junio a modo de seguir avanzando con el proceso electoral y se pueda determinar a la brevedad un próximo presidente de la República.