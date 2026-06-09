Jorge Nieto y JP calmaron tensiones: "Hemos invitado a no tener una relación judicial y han respondido siendo asequibles"

09/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Jorge Nieto visitó los estudios de Exitosa este martes 9 de noviembre luego de lo que fue la segunda vuelta de las elecciones generales 2026. Aquí, el candidato presidencial por el partido Buen Gobierno respondió más de una interrogante y se refirió a la polémica que protagonizó en las últimas semanas.

Lima asperezas con Juntos por el Perú

Durante una entrevista con el streamer Curwen, el expremier señaló duros calificativos contra Juntos por el Perú asegurando que tenía integrantes ligado al Movadef y otros movimientos terroristas. Este hecho no pasó desaparcibido por los integrantes de dicho movimiento político señalando que entablarían una demanda judicial contra Nieto por presunta difamación.

Al respecto, Jorge Nieto se ratificó en varias cosas de las que dijo, pero también señaló que en los últimos días sostuvo un diálogo con miembros de JP para dejar de lado estas diferencias y evitar llegar a un enfrentamiento legal.

De acuerdo a lo que indicó, Juntos por el Perú respondió de manera favorable al pedido que les hizo de dejar de lado cualquier pulla legal y superar estos incidentes.

"Yo he sido muy preciso en lo que he dicho. Para cerrar el asunto, nosotros hemos invitado a no tener una relación judicial con el partido Juntos por el Perú y ellos han respondido siendo asequibles a nuestro pedido. Tenemos que hacer política y el Perú no se acabado el 7 de junio y va seguir mucho tiempo por delante", indicó.

Domingo Pérez amenazó con demandar a Jorge Nieto tras críticas a Roberto Sánchez y JP

Tiene memoria

Seguidamente, Nieto Montesinos dejó en claro que mantendrá su postura ya que cuenta con memoria en todos los aspectos y no dependiendo la coyuntura política. Esto lo aclaró en virtud de lo dicho anteriormente respecto a la incomodidad que le causa que algunos integrantes de Juntos por el Perú estén ligados al terrorismo.

"Yo no cuestiono si es que están habilitados políticamente su derecho a participar (en elecciones), yo lo que cuestiono es que tenga que ser parte de una coalición donde este tipo de personajes estén. Cuando dicen que hay que votar con memoria, yo la tengo, me acuerdo de María Elena Moyana y quien la mató, por tanto si tengo memoria y eso no gusta", añadió.

En resumen, Jorge Nieto, excandidato a la presidencia por el Buen Gobierno, señaló haber limado asperezas con Juntos por el Perú luego que estos amenazaran con difamarlo por sus declaraciones en una reciente entrevista en plataformas digitales.