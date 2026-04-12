Elecciones 2026: Tribunal de Honor pide calma ante extensión de votación y resultados de la ONPE

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral exhortó a la calma tras autorizarse el voto para ciudadanos que no sufragaron hoy. La institución busca garantizar que se escuche la voz de todos los compatriotas.

Las autoridades electorales emitieron una disposición extraordinaria para asegurar que el derecho al sufragio sea respetado íntegramente. Este escenario requiere que la población mantenga la serenidad frente a las demoras presentadas durante la jornada.

Derecho al sufragio y flexibilidad

Según el Tribunal de Honor, es urgente que las empresas y centros de estudios otorguen las facilidades necesarias a los ciudadanos. Esta medida responde a la naturaleza inusual de las actuales circunstancias en la jornada. La flexibilidad laboral permitirá que miles de peruanos cumplan con su deber cívico en las mesas por abrirse.

El organismo vigila que el proceso de las Elecciones Generales 2026 sea transparente y respete la voluntad. Se ha hecho un llamado directo a las entidades pertinentes para que no impidan el desplazamiento de los votantes. La participación masiva es fundamental para fortalecer la democracia peruana en este proceso de votación.

Tribunal de Honor del #PactoÉticoElectoral insta a la ciudadanía y a las organizaciones políticas a mantener la calma y prudencia. Los resultados del conteo de votos válidos, en tiempo real, se pueden visualizar en el portal oficial:https://t.co/PtXUdRenv1 pic.twitter.com/uKJn8I3cR3 — JNE Perú (@JNE_Peru) April 13, 2026

Resultados oficiales y conteo real

Según Mariela Noles Cotito, presidenta de la entidad, instan a la ciudadanía y agrupaciones políticas a "no considerar como válidos los comunicados publicitados por diversas encuestadoras" en este preciso momento de incertidumbre electoral.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es la única autoridad con competencia exclusiva para difundir resultados. El conteo de votos válidos se visualiza en tiempo real mediante el portal web oficial de la institución. Los datos preliminares de bocas de urna no poseen carácter oficial ni vinculante para determinar a los ganadores.

Se recomienda esperar la actualización del sistema digital para conocer el avance del procesamiento de actas. El proceso democrático debe mantenerse bajo estricta vigilancia ciudadana para asegurar la legitimidad de cada voto emitido. El acceso al portal de la ONPE garantiza transparencia absoluta durante estas complejas Elecciones Generales 2026.

La tranquilidad social depende del respeto a los canales oficiales de información establecidos por el sistema electoral peruano. Todos los actores políticos deben aguardar el reporte final para validar el desenlace de la jornada. Las cifras difundidas por entidades privadas carecen de rigor legal en este proceso democrático tan decisivo para el país.

Se debe evitar la desinformación masiva mediante el uso responsable de las redes sociales hoy. La tranquilidad social depende del respeto a los canales oficiales establecidos por el sistema electoral peruano vigente. Todos los actores políticos deben aguardar el reporte final para validar el desenlace de esta jornada.