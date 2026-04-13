Arequipa: Miembros de mesa abandonan sus locales de votación en pleno proceso de escrutinio en Elecciones 2026

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Este lunes 13 de abril, durante la ampliación de las Elecciones 2026, se suscitó un hecho irresponsable e insólito cuando, sin más, algunos de los miembros de mesa en Arequipa abandonaron sus locales de votación en pleno proceso de escrutinio de actas, dejando el conteo incompleto.

Miembros de mesa se van en pleno conteo de votos

Según informó a Andina el jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Cerro Colorado, Armando Echeverría, esta situación ocurrió en dos locales: el colegio San Juan Bautista de la Salle, en la mesa N° 007587, y en el Romeo Luna Victoria, en la mesa N° 005923.

Echeverría precisó que, en el primer caso, el escrutinio solo llegó hasta el conteo para Presidente de la República y Senadores a nivel nacional. En tanto, el segundo caso alcanzó hasta la etapa de los diputados, a una columna de concluir.

Los miembros de mesa que abandonaron su deber cívico se retiraron entre las 5 y 6 de la tarde de hoy lunes, de acuerdo a lo informado por los coordinadores de local de la ONPE.

Las excusas que utilizaron algunos de estos ciudadanos para poder huir fueron que iban a los servicios higiénicos o a tomar agua, pero, después de varios minutos, nunca retornaron al salón a completar el escrutinio.

Esto sucedió pese a que personal de la ONPE haya intentado comunicarse con ellos, quienes les habían asegurado que iban a regresar.

Como se sabe, la Oficina Nacional de Procesos Electorales establece que los miembros de mesa, es decir, presidente, secretario y tercer miembro, tienen la obligación de permanecer en el centro de votación durante toda la jornada electoral, incluyendo el conteo de votos.

Si bien la normativa no detalle un protocolo específico y único para el abandono en pleno escrutinio, se aplican algunas reglas generales. Por ejemplo, la mesa debe funcionar con tres miembros, y si falta uno o más, el presidente de mesa tiene autoridad para designar reemplazos inmediatos entre los electores presentes.

En tanto, el coordinador de la ONPE en el local interviene para facilitar la continuidad, orientando, entregando material si es necesario y registrando la incidencia.

JNE denuncia penalmente a jefe de la ONPE y otros involucrados

Tras la caótica jornada electoral que dejó fuera de las votaciones a más de 63 mil electores en Elecciones 2026, el JNE presentó una denuncia penal contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, otros tres funcionarios de la entidad y al representante de la empresa Gálaga SAC.

Este lunes 13 de abril, el Procurador Público de asuntos judiciales del JNE, Ronald Angulo Zavaleta, presentó el documento ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima por la presunta comisión de tres delitos, entre ellos, contra el derecho a sufragio.

La querella involucra a Piero Corvetto Salinas, jefe de la ONPE; Ricardo Saavedra Mavila, gerente de Organización Electoral; Edward Alarcón González, gerente de Administración y José Samame Blas, gerente de Gestión Electoral.