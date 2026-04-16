Galaga afirma que ONPE los contrató tras verificar capacidad de sus vehículos para trasladar el material electoral

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Tras ser acusados como uno de los principales responsables de la accidentada jornada electoral del domingo 12 de abril, desde la empresa Galaga SAC desmintieron que su contratación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para el traslado del material electoral se haya llevado de manera irregular.

En entrevista exclusiva, para el programa "Hablemos Claro", el abogado de la citada empresa, Cristian Castillo, reveló que su representada cumplió con todas las exigencias planteadas por el órgano electoral, como, por ejemplo, la operatividad de sus unidades para realizar el servicio indicado.

Responsabilidad en la demora

Frente a los cuestionamientos recibidos en el marco del desarrollo de las elecciones generales 2026, el representante de la empresa Galaga SAC afirmó que cumplieron con presentarse en el centro de distribución de la ONPE en Lurín para recibir el material electoral y así poder trasladarlo a los respectivos locales de votación.

No obstante, comentó que, al llegar al lugar se dieron con la sorpresa que no estaba listo el material electoral, que no había personal de ONPE y que no estaban establecidas las rutas para el reparto.

Como prueba de que cumplieron con su responsabilidad, señaló que el GPS puede revelar que estuvieron sus camiones a la hora y día indicada pactadas en su contrato con la entidad que preside Piero Corvetto.

(Noticia en desarrollo...)