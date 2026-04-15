Delia Espinoza: Decana del CAL pide calma ante resultados de Elecciones Generales 2026

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, hizo un llamado urgente a la ciudadanía para mantener la serenidad tras las elecciones generales 2026. La abogada pidió esperar con calma los resultados finales que emitan las instituciones oficiales del país.

El gremio jurídico manifestó su preocupación por el clima de tensión que atraviesa el territorio peruano actualmente. Por ello, la Dra. Espinoza enfatizó que la violencia no es una respuesta válida ante cualquier duda razonable sobre el proceso de votación nacional.

La institución busca asegurar que el orden democrático prevalezca durante el conteo de actas. En ese sentido, se recalcó que actuar con responsabilidad ciudadana es vital para fomentar la paz y la mesura en cada una de las regiones.

La decana del CAL, Dra. Delia Espinoza, se pronuncia ante la coyuntura electoral 🗳️ que vive el país. Pidió a la ciudadanía en general mantener la calma, la tranquilidad y la serenidad hasta tener los resultados generales y oficiales del proceso electoral.



Asimismo, exhortó a... pic.twitter.com/z3trwRYuFI — Colegio de Abogados de Lima (@CALPERUOFICIAL) April 15, 2026

Compromiso de los líderes políticos

Según el pronunciamiento oficial de Delia Espinoza, los aspirantes a la presidencia y al Congreso deben ser referentes de conducta ética. La decana señaló que los postulantes deben dar el ejemplo para que los seguidores eviten cualquier tipo de enfrentamiento.

"Pido a los señores candidatos que sean ellos los primeros portadores de esa necesaria paz que el Perú hace tiempo viene reclamando", manifestó la representante del CAL. Esta postura busca evitar que las movilizaciones sociales terminen en incidentes lamentables.

La jurista también advirtió que cualquier llamado a acciones que atenten contra la tranquilidad pública daña severamente al país. Por esta razón, instó a los grupos partidarios a respetar el derrotero de la prudencia y la tolerancia democrática absoluta.

Eficiencia en el sistema electoral

Por otro lado, la decana se dirigió a los organismos encargados de procesar los votos en estas semanas. Ella exigió que los funcionarios actúen bajo la constitucionalidad y respeten estrictamente lo que dicta la Ley Orgánica de Elecciones vigente.

"Deseamos pedir a las autoridades electorales que actúen como un sistema en el que se articule, coordine y tomen decisiones acordes", indicó Espinoza. Según la decana, esta eficiencia técnica es fundamental para otorgar legitimidad a quien resulte ganador del proceso.

La estabilidad que requiere el Perú depende directamente de la transparencia de las entidades estatales. El CAL permanecerá vigilante para que los derechos de los votantes se protejan y se logre una transición política sin mayores contratiempos sociales.

Finalmente, el gremio profesional reafirmó que el diálogo es el único camino para resolver las discrepancias. Es fundamental que la Delia Espinoza pida calma ante los resultados de las recientes elecciones para garantizar el bienestar de todos los peruanos.