Restricciones electorales: Difusión de encuestas electorales queda PROHÍBIDA desde HOY, lunes 1 de junio

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Desde las primeras horas de este lunes 1 de junio quedó prohibida en todo el territorio nacional la difusión y publicación de encuestas de intención de voto relacionadas con la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 7 de junio.

Una pausa obligatoria antes de acudir a las urnas

La disposición, establecida en la Ley Orgánica de Elecciones y supervisada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), marca el inicio de una serie de restricciones que buscan garantizar la neutralidad del proceso electoral en sus días decisivos.

La medida alcanza a medios de comunicación, plataformas digitales, redes sociales y cualquier otro espacio donde se reproduzcan estudios de opinión vinculados a la contienda electoral.

Según la normativa vigente, quienes incumplan esta prohibición pueden enfrentar sanciones económicas que van desde las 10 hasta las 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a multas de entre S/55.000 y S/550.000.

El JNE recordó que la prohibición de difundir encuestas constituye una de las medidas previstas para garantizar el adecuado desarrollo del proceso electoral y preservar condiciones de transparencia durante la etapa final de la campaña.

#JNEInforma | #RestriccionesElectorales

Este lunes 1 de junio comenzarán a regir las restricciones electorales en todo el territorio nacional, a fin de asegurar el correcto desarrollo de la Segunda Elección Presidencial del domingo 7 de junio.#SegundaVuelta #EG2026 pic.twitter.com/g7lcnOifdZ — JNE Perú (@JNE_Peru) May 31, 2026

¿Qué otras restricciones regirán?

Desde las 00:00 horas del viernes 5 de junio estará prohibida la realización de reuniones o manifestaciones de carácter político. La infracción puede ser sancionada con pena de cárcel de tres meses a dos años.

horas del estará prohibida la realización de reuniones o manifestaciones de carácter político. La infracción puede ser sancionada con pena de cárcel de tres meses a dos años. Desde las 00:00 horas del sábado 6 de junio quedará suspendida toda forma de propaganda política en el territorio nacional. Su incumplimiento puede acarrear una pena de prisión no menor de dos años.

horas del quedará suspendida toda forma de propaganda política en el territorio nacional. Su incumplimiento puede acarrear una pena de prisión no menor de dos años. Desde las 08:00 horas del sábado 6 de junio , comenzará a regir la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas, medida que se extenderá hasta las 08:00 horas del lunes 8 de junio. La sanción contempla hasta seis meses de cárcel y una multa de S/ 3,390.

horas del , comenzará a regir la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas, medida que se extenderá hasta las del La sanción contempla hasta seis meses de cárcel y El domingo 7 de junio, entre las 07:00 y las 17:00 horas, no estarán permitidas las reuniones de carácter político en un radio menor de 100 metros de los centros de sufragio.

Multas por no votar

el monto a pagar no es fijo para todos los ciudadanos, se calcula de manera escalonada en función de la clasificación socioeconómica del distrito que figura en el Documento Nacional de Identidad (DNI):

Distritos "No pobres": S/ 110.00

S/ 110.00 Distritos catalogados como pobres: S/ 55.00

S/ 55.00 Distritos de "Pobreza extrema": S/ 27.50

Finalmente, las autoridades electorales también resaltaron que los ciudadanos que fueron designados miembros de mesa que no cumplan con dicha función estarán bajo sujetos a una multa de S/ 275.