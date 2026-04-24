Congresista Silvana Robles exige informe a Ministro de Interior tras filtración de imágenes de operativo contra Piero Corvetto

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La legisladora Silvana Robles solicitó un informe urgente al Ministerio del Interior tras la difusión de imágenes sobre el operativo en la vivienda de Piero Corvetto. Según el oficio enviado, la congresista busca identificar a responsables de filtrar material reservado durante la intervención policial.

Cuestionan legalidad de filtraciones en operativo

Según el oficio N°538-2025-2026-SERA/CR, el documento fue dirigido directamente al ministro José Mercedes Zapata Morante para exigir explicaciones inmediatas. Robles sostiene que la exposición mediática de las diligencias realizadas por la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) vulnera los protocolos establecidos en el Código Procesal Penal vigente.

"La investigación tiene carácter reservado. Sólo pueden enterarse de su contenido las partes de manera directa o a través de sus abogados debidamente acreditados en autos", solicitó la congresista.

La parlamentaria advierte que estas acciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) podrían entorpecer el proceso judicial contra el exjefe de la ONPE. La difusión de material visual de un operativo en curso representa una falta grave que debe ser sancionada por las autoridades correspondientes.

Este reclamo surge en un contexto donde el Poder Judicial rechazó la detención preliminar de Corvetto, limitándose solo al allanamiento domiciliario solicitado. La filtración de imágenes desvirtúa el carácter técnico de la labor policial y genera un juicio público anticipado que perjudica la legalidad.

Las investigaciones deben respetar el debido proceso y no convertirse en espectáculo ni en herramientas de presión política. Por ello, he solicitado al @MininterPeru información sobre la indebida difusión de imágenes de las diligencias contra Piero Corvetto. El sistema de... pic.twitter.com/ynoqIzeyhs — Silvana Robles (@SilvanaRoblesE) April 24, 2026

Marco constitucional del reclamo parlamentario

El pedido de información se sustenta en el artículo 96 de la Constitución y el Reglamento del Congreso para fiscalizar instituciones. La congresista Silvana Robles enfatiza que el respeto al debido proceso es fundamental para garantizar transparencia en las investigaciones fiscales actuales.

"Agradeceré se sirva remitir un informe detallando los funcionarios responsables de la difusión de las imágenes de la referida diligencia y las responsabilidades a las que hubiera lugar", indicó Robles.

El Ministerio del Interior deberá responder sobre la cadena de custodia de las evidencias fotográficas capturadas esta mañana en el domicilio intervenido. Este reclamo surge en un contexto de alta tensión política tras las controversias detectadas en las recientes elecciones generales del país.

La solicitud parlamentaria busca sentar un precedente sobre el manejo de información sensible por parte de la Dirección Contra la Corrupción. Es imperativo que el Ministro Zapata Morante aclare los protocolos de seguridad que fallaron al momento de compartir el contenido audiovisual.

Finalmente, la congresista Silvana Robles espera que el Ministerio del Interior sancione a quienes permitieron la filtración de imágenes del allanamiento contra Piero Corvetto por presunta irregularidad electoral. La transparencia del sector interior es clave para mantener la legitimidad de toda la investigación fiscal.