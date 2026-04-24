Ecuador, Costa Rica y República Dominicana condenan incautación de buque panameño en el Estrecho de Ormuz

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El último miércoles 22 de abril, Panamá denunció como un "grave atentado" la incautación de un buque petrolero con su bandera en el Estrecho de Ormuz, realizada por fuerzas de la República Islámica de Irán. El incidente, ocurrido en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, generó preocupación internacional por sus implicancias en la seguridad energética y el comercio global.

Países se unen y denuncian incautación

Tras lo ocurrido, en un comunicado conjunto emitido este viernes 24 de abril, los gobiernos de República Dominicana, Costa Rica y Ecuador, miembros de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, expresaron su respaldo a Panamá y condenaron la acción iraní en el paso petrolero.

Señalaron que la incautación constituye una violación del derecho internacional y de la libertad de navegación, principios reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

El documento enfatiza que la libertad de navegación, incluyendo el derecho de paso inocente y el régimen de tránsito por estrechos internacionales, es un pilar del orden jurídico global.

La transgresión de estas normas, advirtieron, erosiona la confianza en el sistema internacional y sienta un precedente peligroso para la comunidad global. Además, remarcaron que ningún país puede arrogarse la facultad de interrumpir arbitrariamente el flujo del comercio marítimo ni instrumentalizar los estrechos con fines políticos o estratégicos.

"La libertad de navegación está universalmente reconocida y jurídicamente consagrada en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Su respeto no es opcional ni sujeto a interpretaciones unilaterales", precisa la misiva.

Exigencias concretas

Los tres gobiernos exigieron la liberación inmediata del buque y de su tripulación, así como el cese de toda acción que vulnere la libre navegación en aguas internacionales. También hicieron un llamado a la comunidad internacional para rechazar categóricamente este tipo de conductas y reafirmar la vigencia de las normas que garantizan la paz, la estabilidad y la seguridad marítima.

COMUNICADO CONJUNTO

Alianza para el Desarrollo en Democracia (República Dominicana, Costa Rica y Ecuador respaldan a Panamá) pic.twitter.com/oyXyeOosM1 — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) April 24, 2026

El comunicado concluye reiterando la plena solidaridad con Panamá y el compromiso indeclinable de la Alianza con la defensa del derecho internacional, la libertad de los mares y el respeto a las reglas que sostienen el orden internacional.

La incautación del buque panameño por Irán ha escalado en el plano diplomático, sumando voces de rechazo en América Latina y evidenciando la fragilidad de las rutas energéticas globales ante tensiones geopolíticas. La postura de la Alianza para el Desarrollo en Democracia refuerza la presión internacional sobre Teherán y coloca el tema en la agenda de seguridad marítima mundial.