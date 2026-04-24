Enrique Valderrama sobre resultados del APRA en elecciones: "Es momento de pensar en un relanzamiento"

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En entrevista para Exitosa, el excandidato presidencial del APRA, Enrique Valderrama, reconoció que los resultados obtenidos en las elecciones fueron insuficientes para mantener la inscripción del partido.

Con apenas 0,9% de los votos válidos en la elección presidencial y entre 1% y 2% en las listas parlamentarias, la agrupación no logró superar la valla electoral. Valderrama admitió que esta situación no es nueva, pues el partido lleva una década fuera de los procesos electorales y ha repetido porcentajes similares en el pasado.

El dirigente sostuvo que es momento de asumir una autocrítica seria y pensar en un relanzamiento. Para él, el resultado obliga a replantear la estrategia política y organizativa del aprismo, que debe reconocer sus errores y buscar un nuevo punto de partida para recuperar presencia en la vida política nacional.

"Definitivamente es momento de pensar en un relanzamiento, en una necesaria reinscripción", afirmó.

Participación en elecciones locales

Valderrama adelantó que, antes de iniciar el proceso de reinscripción, el partido buscará participar en las elecciones locales de noviembre en aquellas zonas donde los militantes se encuentren organizados. Según explicó, existen regiones donde los compañeros han mantenido estructuras activas y podrían presentar candidaturas con expectativa.

Esta participación sería clave para mantener vivo el espíritu aprista en el terreno electoral, aun cuando el partido haya perdido su inscripción oficial. El excandidato subrayó que el ánimo de los militantes sigue vigente pese a la adversidad.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el excandidato presidencial del APRA, Enrique Valderrama, señaló que el ánimo en el partido está encendido de volver a la política de forma activa. Señaló que será necesario un acuerdo interno para evaluar errores de... pic.twitter.com/QxqgGzoaQ7 — Exitosa Noticias (@exitosape) April 25, 2026

"Estoy seguro que en algunos lugares podrán tener expectativa", señaló, destacando que la voluntad de los apristas de seguir participando es un activo que no debe desaprovecharse. La estrategia, en su opinión, debe ser gradual: primero sostener presencia en espacios locales y luego avanzar hacia la reinscripción nacional.

"El APRA nunca muere, nosotros tenemos eso en la mente siempre, es una máxima que siempre nos ha acompañado".

Revisión interna y relanzamiento

Sobre el futuro de la agrupación política, Valderrama indicó que el relanzamiento deberá definirse en un "cónclave" interno, donde se asuman las responsabilidades de la campaña y se corrijan los errores para dar una nueva imagen al partido.

"Creo que hay que hacer un esfuerzo de que el partido pueda asumir los errores de esta campaña de manera fraterna e interna, a puertas cerradas, y marcar el inicio de una nueva etapa en el aprismo", sostuvo.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el excandidato presidencial del APRA, Enrique Valderrama, manifestó que el partido no ha definido el respaldo para la segunda vuelta y que será necesario un conclave para saber si tomarán posición o darán libertad a sus... pic.twitter.com/bhRxy10e1s — Exitosa Noticias (@exitosape) April 25, 2026

La discusión sobre si el relanzamiento se hará con nuevos o viejos correligionarios será parte de ese debate interno, pero lo importante, según Valderrama, es que el APRA pueda recomponerse y volver a ser competitivo en el escenario político.

El mensaje de Valderrama refleja tanto la autocrítica como la voluntad de recomposición del aprismo. Aunque los resultados fueron adversos y la inscripción se perdió, el excandidato insiste en que existe un punto de partida para relanzar el partido.