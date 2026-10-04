ERM 2026: conoce qué documento necesitas para votar y si puedes usar tu DNI vencido

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Las Elecciones 2026 ya arrancaron y una de las dudas más comunes entre la gente es qué documento deben presentar a la hora de votar. Tranquilo, que la regla es mucho más fácil de lo que imaginas, y sí, también aplica para los que andan con el DNI vencido.

Documento que necesitas para votar

Este domingo 4 de octubre, millones de ciudadanos acuden a las urnas para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Y como siempre, entre las colas y el movimiento, asoman las típicas preguntas de último momento: ¿qué necesito llevar?, ¿pasa algo si mi DNI ya venció? y ¿es válido presentar otro documento?

De acuerdo con las disposiciones establecidas por el Reniec, en coordinación con el JNE y la ONPE, el único documento válido para identificarse ante la mesa de sufragio es el DNI físico.

Al llegar al aula correspondiente, el elector debe entregar su documento al presidente de mesa, quien verificará sus datos en el padrón electoral. Ninguna otra credencial o documento personal puede reemplazar al DNI.

¿Puedes votar con el DNI vencido?

Aquí viene el dato que puede sacar de apuros a más de uno. Sí se puede votar con el DNI vencido durante las Elecciones 2026. El Reniec aprobó, de manera excepcional, la prórroga de la vigencia de los documentos caducos o próximos a caducar para permitir que los ciudadanos ejerzan su derecho al sufragio.

La medida también alcanza al DNI electrónico (DNIe). Quienes cuenten con este documento deberán presentar la tarjeta física ante la mesa de votación y, si aparece como vencida, también podrá ser utilizada durante estos comicios.

Además, los jóvenes que cumplieron 18 años y todavía conservan su DNI amarillo podrán votar con ese documento, siempre que figuren en el padrón electoral correspondiente.

¿Qué pasa si perdiste tu DNI?

La situación cambia si el elector perdió o sufrió el robo de su documento antes de acudir a votar. En ese caso, no podrá sufragar, pues no se acepta una denuncia policial como identificación ante la mesa.

Tampoco sirven una fotocopia del DNI, una fotografía almacenada en el celular, una captura de pantalla o un certificado digital como el C4 del Reniec. La mesa únicamente recibe el documento físico original.

Si el ciudadano no pudo votar por haber perdido su DNI, podrá posteriormente solicitar ante el JNE la dispensa o justificación correspondiente, presentando el sustento del extravío o la denuncia policial.

Así, para las Elecciones 2026 es indispensable presentar el DNI físico, pero sí está permitido votar con el DNI vencido, incluido el DNI electrónico caducado. En cambio, una copia, fotografía, denuncia policial o certificado digital no reemplazan el documento requerido para sufragar.