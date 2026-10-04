Elecciones Municipales y Regionales 2026: Todo lo que tienes que saber para emitir tu voto HOY, domingo 04 de octubre

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Más de 26 millones de ciudadanos están convocados este domingo 4 de octubre a participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).

Durante esta jornada, los peruanos deberán acudir a sus respectivos locales de votación para elegir a las autoridades que estarán al frente de los gobiernos regionales y municipales durante los próximos cuatro años.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) han establecido una serie de disposiciones para garantizar que la jornada electoral se desarrolle de manera ordenada.

Por ello, resulta importante conocer qué documentos presentar, dentro de qué horario se puede votar y cómo realizar correctamente las marcas en la cédula.

¿A qué hora puedes votar y qué documento debes llevar?

Las mesas de sufragio estarán habilitadas desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.. A partir de esta última hora se cerrarán las puertas de los locales de votación. Sin embargo, quienes se encuentren dentro del establecimiento antes del cierre podrán ejercer su derecho al voto.

Para sufragar, el elector deberá presentar obligatoriamente su DNI físico. Se encuentran permitidos el DNI azul, el DNI amarillo y el DNI electrónico (DNIe). Asimismo, para esta jornada se ha establecido que los ciudadanos cuyo documento se encuentre vencido también podrán votar.

En cambio, no serán válidas las fotografías del DNI almacenadas en un celular, las fotocopias del documento, la licencia de conducir ni el certificado de inscripción (C4). Por ello, se recomienda revisar antes de salir de casa que se cuente con el documento físico correspondiente.

¿Cómo es la cédula de sufragio y cómo debes marcar correctamente tu voto?

La cédula de las ERM 2026 puede estar dividida en hasta tres bloques, dependiendo de la circunscripción: regional, provincial y distrital. En ellos aparecen las opciones políticas correspondientes a cada elección.

El elector puede realizar un voto cruzado, es decir, escoger organizaciones políticas diferentes para cada categoría. Lo importante es efectuar correctamente la marca en cada recuadro.

Para que el voto sea considerado válido, únicamente se debe utilizar una cruz (+) o un aspa (X). La intersección de las líneas debe quedar dentro del recuadro correspondiente a la opción elegida.

Incluso si alguno de los extremos de la marca sale ligeramente del casillero, el voto mantiene su validez siempre que el punto donde se cruzan las líneas permanezca dentro del recuadro.

Antes de acudir a las urnas es fundamental verificar el local de votación, llevar el DNI físico y prestar atención al momento de marcar la cédula. Seguir estas indicaciones permitirá participar correctamente en las ERM 2026 y evitar errores que puedan afectar la validez del sufragio.