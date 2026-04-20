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Fiscalía no podría revisar mensajes de Piero Corvetto pese a levantamiento de secreto de comunicaciones, según penalista

Según el abogado penalista Andy Carrión, el levantamiento de secreto de comunicaciones que dispuso el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, no habilitaría a la Fiscalía para revisar sus conversaciones por aplicativos de mensajería, salvo que él lo autorice.

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 20/04/2026

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Luego de que el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, se pusiera a disposición de la Fiscalía con la entrega de su pasaporte y el levantamiento del secreto de comunicaciones el pasado 19 de abril, no se podría acceder a sus mensajes privados por aplicativo, según el abogado penalista Andy Carrión.

Fiscalía no podría acceder a mensajería privada de Corvetto

En entrevista para Exitosa, el especialista señaló que este levantamiento dispuesto por la defensa legal de Corvetto no alcanzaría para revisar sus conversaciones hechas en servicios de mensajería, como WhatsApp o Telegram. Precisó que esto se podría realizar solo si él da la autorización.

"Salvó que él voluntariamente entregue su celular a la Fiscalía y esta, con su autorización, procesa a revisar las comunicaciones por mensajería o aplicativos que Corvetto ha sostenido durante la época no solo de la contratación, sino también el mismo día de los hechos del 12 de abril", precisó Carrión.

El letrado explicó que, a pesar de que exista una decisión judicial, la medida aplica únicamente a las líneas ordinarias de comunicación que uno mantiene a través de operadoras móviles del Perú, por lo que no resulta muy útil para la investigación fiscal.

"Incluso, el día de hoy, las comunicaciones pueden anularse, borrarse, pueden tener tiempos perentorios de destrucción del propio mensaje, dependiendo del aplicativo que se use, con lo cual no es muy práctico", agregó.

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En contraparte, Carrión sostuvo que, si el indagado realmente está dispuesto a dilucidar los hechos, debería entregar su celular, siendo está única forma en la que la autoridad tenga la posibilidad de acceder a los mensajes. 

Carta de Piero Corvetto.
Carta de Piero Corvetto.

Pese a ello, advirtió que esta opción resulta algo lejana, ya que refirió anteriores pedidos formales por parte de la PNP, Fiscalía y el Poder Judicial a las centrales de estos aplicativos en Estados Unidos, que aun no han sido respondidos.

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Colaboración ante la Fiscalía ante posibilidad de ser detenido 

La misiva firmada por Piero Corvetto y su abogado, Ricardo Sánchez, dada a conocer por El Comercio, recoge la predisposición del titular del órgano electoral para que la Fiscalía pueda adoptar las medidas necesarias, a fin de que se esclarezca si cometió alguna irregularidad funcional o judicial en el marco de los comicios generales que se llevaron a cabo entre 12 y el 13 de abril.

En ese sentido, Corvetto comunicó que no solo entregará su pasaporte cuando sea citado por el despacho fiscal, también expresó su voluntad para que se le levante el secreto de las comunicaciones en el periodo que se requiera, previo llamado para que firme el acta de autorización correspondiente, según ley.

Según el penalista Andy Carrión, el levantamiento de secreto de comunicaciones que dispuso el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, no habilitaría a la Fiscalía para revisar sus conversaciones privadas.

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