Hermes revela que ONPE le solicitó 40 camiones un día antes de las elecciones, pero no aceptó su propuesta

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La empresa Hermes Transportes Blindados S.A., uno de los tres postores que se disputaban la licitación para distribuir el material electoral, dio a conocer que un día antes de las elecciones la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) solicitó un servicio de 40 camiones con carácter de urgencia.

Hermes revela pedido de emergencia de la ONPE

Uno de los puntos principales del comunicado de Hermes revela una solicitud de emergencia por parte del entonces gerente de la ONPE, José Samamé. El mensaje indicaba el requerimiento urgente de un total de 40 camiones entre el sábado 11 y la madrugada del domingo 12 de abril, es decir, el mismo día de las elecciones.

Hermes señala que ante la importancia del requerimiento, respondieron de forma inmediata ofreciendo su servicio; sin embargo, su propuesta no fue aceptada por la entidad.

"Luego de concluido el proceso, durante la mañana del sábado 11 de abril, un día antes de las Elecciones Generales, el señor José Samamé Blas, entonces Gerente de Gestión Electoral de la ONPE, se comunicó directamente con Hermes para solicitar, con carácter de emergencia, una propuesta de servicios de transporte con 40 camiones a ejecutarse entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo 12 de abril. Ante la importancia y urgencia del requerimiento, respondimos de inmediato con una propuesta que no fue aceptada por la entidad", señala el comunicado.

La empresa transportadora de valores Hermes confirmó que participó en el concurso ante la ONPE para movilizar el material electoral, que ganó Galaga. En este comunicado, Hermes dice que dejó constancia de que exigieron condiciones técnicas que no estaban en las bases. Además,... pic.twitter.com/ImDIjODO9N — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) April 21, 2026

Denuncia irregularidad en el proceso de contratación

En el comunicado, Hermes confirmó su participación en el concurso para movilizar el material electoral, que ganó Galaga SAC. Según detallan, el contacto inicial se dio mediante Johnny Echevarria Bermúdez, funcionario de la ONPE que les comunicó la necesidad de contar con empresas del sector de seguridad y transportes de valores.

Hermes participó del concurso tras publicarse las bases del proceso de contratación en febrero, pero su propuesta técnica y económica fue rechazada frente a la presentada por Galaga SAC. En este recuento de los acontecimientos, denuncia que uno de los criterio por el cual fue descalificado no se encontraba en las bases del proceso.

"En dicha ocasión, Hermes dejó constancia -en el acta notarial- que uno de los criterios que usó el Comité de Selección de la ONPE, para la evaluación técnica, no estaba estipulado en las bases del proceso", se lee en el comunicado.

En conclusión, la empresa de transportes Hermes reveló que un día antes de las elecciones la ONPE pidió de emergencia 40 vehículos para el sábado 11 y la madrugada del domingo 12 de abril. A pesar de su respuesta afirmativa, la entidad descartó su propuesta.