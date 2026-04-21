Fiscalía NO PUEDE INTERVENIR en el conteo de votos, aclara Tomás Gálvez: "Estaríamos viciando el proceso"

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tomás Aladino Gálvez, fiscal de Nación, visitó los estudios de Exitosa este martes 21 de abril para conversar sobre los principales temas de coyuntura del país. Durante esta charla, el titular del Ministerio Público se refirió al pedido que le hicieran varios candidatos en estas elecciones generales sobre intervenir en el conteo de votos de la primera vuelta.

Según indicó, esto no está dentro de sus competencias ya que además sería viciar el proceso que indica la ley por lo que dejó en claro que la tarea está en manos del Jurado Nacional de Elecciones y de la ONPE.

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