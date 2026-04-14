Tras 48 horas de espera: ONPE autoriza ingreso de camiones varados con material electoral de Elecciones 2026

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Sigue el caos logístico tras las Elecciones 2026. Tras casi 48 horas de espera, la ONPE finalmente autorizó el ingreso de camiones con material electoral usado en los comicios, que permanecían varados en las afueras de su almacén en Lurín. Pese a ello, la entidad no brindó explicaciones.

Camiones varados afuera de almacén de ONPE finalmente pueden ingresar

Este martes 14 de abril por la mañana, se conoció que alrededor de 500 vehículos de la empresa Gálaga SAC, que trasladaban equipos utilizados el domingo 12 de abril, formaron largas colas a las afueras del almacén de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, pues no se les permitía ingresar.

Según el testimonio de uno de los conductores, se vieron obligados a pernoctar dentro de los camiones desde la madrugada del domingo. "Hemos llegado el lunes a las 6 de la tarde, y hasta ahorita seguimos. Nadie nos ha dado respuesta", manifestó en diálogo con América Noticias.

Agregó que las unidades ingresaron hasta aproximadamente a las 3 de la madrugada del martes al almacén, sin embargo, desde entonces, se había paralizado su entrada.

Incluso, algunos señalan que permanecen en espera desde el domingo y otros desde el lunes, provenientes de distritos lejanos a Lurín, como Comas, SJL, Carabayllo y otros.

Choferes reclaman falta de explicación y pago de horas extra

Alrededor del mediodía del martes, luego de casi dos días a la espera, la ONPE permitió el ingreso de los camiones de Gálaga, según reportó El Comercio. Sin embargo, la entidad electoral no ofreció explicaciones ni una disculpa por la extensa demora.

"Es un pésimo trabajo el que han hecho la ONPE y la empresa Galaga. Mire cómo nos hacen esperar. Estamos acá desde hace dos días y no nos atienden. Estamos desvelándonos aquí. Todos tenemos familia y queremos volver con ellos, pero no nos hacen caso", expresó un conductor.

El chofer aclaró que estos camiones llevan en su interior solo equipos electrónicos de sufragio como, por ejemplo, laptops, impresoras, USB y planillas sobrantes, es decir, material que se repartió en cada local de votación en la capital. "El material de elección ya pasó, eso ha sido en la madrugada", precisó.

En tanto, los conductores manifestaron su preocupación ante una posible falta de reconocimiento de horas extras y expresaron su molestia por la falta de pronunciamiento de la ONPE y Gálaga.

Este martes, cientos de camiones con material electoral usado en las Elecciones 2026 fueron autorizados para ingresar a su almacén en Lurín, tras pernoctar a las afueras.