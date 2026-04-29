Renzo Reggiardo rechaza haber vulnerado la neutralidad electoral tras crítica al JNE: "Me causa gracia"

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Renzo Reggiardo, actual alcalde de Lima, se encuentra en el centro de la polémica luego de haber realizado una declaración oficial contra el Jurado Nacional de Elecciones. En el mensaje emitido a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Lima, arremete contra la entidad por haber rechazado la realización de elecciones complementarias en la capital.

Rechaza haber burlado la neutralidad electoral

Como era de esperarse, este pronunciamiento fue criticado por un sector del ambiente político nacional al considerar que habría infringido la neutralidad electoral. Ahora, el propio el propio burgomaestre se pronunció sobre esta situación indicando que en ningún momento hizo un uso indebido de su cargo o de recursos del Estado.

En esa misma línea, Renzo Reggiardo dejó en claro que las críticas hacia su persona y mensaje le causan un poco de gracias ya que vienen de una postura política contraria a su partido, pero también precisó que todos esos comentarios no tienen validez alguna.

"Me causa un poco de gracia que algunos opinologos o personas, sobre todo de cierta tendencia ideológica, manifiesten que estoy utilizando recursos del Estado o haciendo uso indebido del cargo, falso. Ustedes han visto que emití un mensaje directo a los vecinos de Lima en mi condición de alcalde porque estoy sumamente preocupado de que no se haya incorporado del voto de una gran cantidad de personas que viven en la capital", indicó.

Renzo Reggiardo denunció presuntas irregularidades.

Vela por el voto de todos los limeños

Seguidamente, la autoridad edil ratificó que su intención, y la de la Municipalidad de Lima, es velar por el derecho al voto de millones de limeños. Además, dejó en claro que en ningún momento apoyó a un partido político en su pronunciamiento.

"Yo no estoy hablando a favor de ningún partido político que quede claro, revisen el video. La Municipalidad de Lima es una institución que vela por los derechos y vecinos de su ciudad", añadió.

Es importante precisar que el Jurado Nacional de Elecciones podría sancionar a la autoridad edil si considera que este infringió la neutralidad electoral. Esto ya ocurrió con otras autoridades que se han manifestado sobre los comicios del 12 de abril.

De esta manera, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, respondió ante las recientes críticas en su contra tras su mensaje contra el Jurado Nacional de Elecciones. Según precisó, su discurso no vulnera la neutralidad electoral ya que su única intención es velar por el voto de los limeños.