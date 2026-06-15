Roberto Sánchez cuestiona decisión del JNE por rechazar pedido de nulidad para mesas en Argentina

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a través del Jurado Especial Electoral (JEE) Lima Centro 2, declaró improcedente el pedido de nulidad de 294 mesas de sufragio en Argentina, presentado por Juntos por el Perú, al considerar que fue ingresado fuera del plazo legal establecido y no adjuntar el voucher de pago correspondiente al trámite.

La resolución reafirma que los votos emitidos en el extranjero mantienen plena validez y que no hubo impedimento para que las organizaciones políticas accedieran a las actas.

La reacción de Roberto Sánchez

Tras conocerse la decisión, el candidato Roberto Sánchez Palomino reaccionó en redes sociales con un mensaje crítico. Señaló que las actas de Oceanía llegaron más rápido que las de Argentina y que la "demora extrema afectó los plazos y el debido proceso", dejándolos sin posibilidad de "ejercer sus derechos" para presentar el pedido de nulidad.

En su publicación, cuestionó si ese era el "estándar de justicia electoral" que se aplicaba en el país, insistiendo en que "la razón les asistía" y que no había forma legal ni constitucional de desconocer su derecho.

Pronunciamiento de Roberto Sánchez.

"No hubo ninguna irregularidad, no afectó a nadie"

Horas antes, el embajador Pedro Bravo, director de Comunidades Peruanas en el Exterior, había descartado irregularidades en la llegada de las actas desde Argentina.

Explicó que ese país concentra una gran cantidad de actas —299 según la ONPE—, lo que lo convierte en el que más albergaba a nivel Sudamérica y, en consecuencia, en uno con un alto nivel de complejidad en el traslado logístico.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅🇵🇪 | En exclusiva con Exitosa, el embajador Pedro Bravo, director de Comunidades Peruanas en el Exterior, descartó que existieran irregularidades en la llegada de las actas procedentes de Argentina. En ese sentido, explicó que se había informado a la ONPE y... pic.twitter.com/YLzejQgXCH — Exitosa Noticias (@exitosape) June 15, 2026

A diferencia de Oceanía, donde solo se procesaron 21 actas, en Argentina el volumen y la dispersión geográfica (Buenos Aires, Rosario, Corrientes, Salta, entre otras ciudades) obligaron a postergar un día el envío por disponibilidad de vuelos.

Bravo subrayó que, a pesar de dicha demora, el proceso estuvo fiscalizado en todas sus etapas y que los personeros de las agrupaciones políticas tuvieron acceso a las actas oficiales desde el mismo día del escrutinio. "No afectó a nadie", afirmó, insistiendo en que la demora obedeció exclusivamente a razones logísticas y no a irregularidades.

Comparativa en el número de actas entre Oceanía y Argentina - ONPE

El rechazo del JNE y la reacción de Sánchez reflejan la tensión postelectoral en torno al voto exterior. Mientras el candidato denuncia que la demora le impidió ejercer su derecho a la nulidad, el embajador Bravo sostiene que el proceso fue transparente y que las actas estuvieron disponibles para los personeros desde el inicio.

La comparación con Oceanía, usada como argumento por Sánchez, se ve debilitada por la diferencia en el número de actas: 21 frente a 299, además de otros factores señalados por el embajador. El caso deja en evidencia la importancia del voto extranjero y confirma que, en este caso, la autoridad electoral consideró que no hubo sustento legal para anular las mesas.