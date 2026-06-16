Juntos por el Perú: JEE Lima Centro 1 concede apelación sobre pedido de nulidad a más de 1 700 mesas de sufragio de capital

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Pleno del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 concedió el recurso de apelación presentado por el partido político Juntos por el Perú con referente a su pedido de nulidad de 1 751 mesas de sufragio en Lima Metropolitana.

Como se recuerda, el pasado 12 de junio, este mismo órgano electoral declaró improcedente el petitorio formulado por la organización política al no acreditar el pago de la tasa para llevar a cabo dicho procedimiento, la cual ascendía a más de 2 millones de soles.

Apelación será revisada en segunda instancia por el JNE

De acuerdo con la Resolución N.º 04277-2026-JEE-LIC1/JNE, la apelación fue admitida luego de que la organización política adjuntara el pago de la tasa, en el marco del artículo 5 de la Ley N.º 26846 - Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones.

En ese sentido, tras haber notificado el documento al personero legal de Juntos por el Perú, Carlos Zafra Flores, quien se encargará de resolver en segunda instancia será el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que encabeza Roberto Burneo Bermejo.

Resolución N.º 04277-2026-JEE-LIC1/JNE

Desde Juntos por el Perú acusan presuntas irregularidades (fraude electoral) durante la segunda vuelta del domingo 7 de junio. Bajo esta consideración, el pedido de nulidad sobre 1 751 mesas de sufragio, pretendía anular el escrutinio en mesas correspondientes a 225 locales de votación de 36 distritos de Lima Metropolitana, por aparentemente haber beneficiado a la organización que lidera Keiko Fujimori Higuchi.

Juntos por el Perú cancela campaña de financiamiento

Frente a la campaña de financiamiento público que fuera anunciada la semana pasada por Juntos por el Perú para el pago de las tasas, la tesorera del partido político, Luzmila Ayay, indicó que han suspendido dicha colecta, tras no alcanzar la meta de recaudación prevista.

"La gente está colaborando S/1, S/2, no es mucha plata tampoco No hemos llegado a esa meta. Ya no esperamos recaudar más, no hemos puesto un monto. Vamos a parar. Stop, que ya no yapeen. Ya estoy diciéndolo yo, pero necesitamos una voz oficial", refirió.

En esa misma línea, la representante de la organización aseveró que lo recaudado será transparentado, e incluso será informado por su candidato presidencial, Roberto Sánchez, a fin de despejar dudas sobre el uso del dinero recibido.

Juntos por el Perú espera tener éxito con referente a su recurso de apelación admitido, teniendo en cuenta que Keiko Fujimori continúa liderando los resultados oficiales de la ONPE al 99 % de las actas contabilizadas.