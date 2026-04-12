ONPE: Más de 63 mil electores no pudieron votar por no instalarse 211 mesas en Lima

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Tras las demoras cruciales en la entrega de material electoral y, en consecuencia, 211 mesas de sufragio no instaladas en Lima Sur, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, reveló la elevada cifra de electores que no pudieron votar.

Elevada cifra de electores que quedaron fuera de las votaciones

Desde las 7 de la mañana, se reportaron retrasos importantes y problemas logísticos durante la jornada electoral de las Elecciones 2026 en distritos del sur de la capital, como San Juan de Miraflores, Lurín, Pachacámac y Villa el Salvador.

En consecuencia, numerosos locales de votación ubicados en estos sectores no recibieron material electoral a tiempo, lo que impidió la instalación de cientos de mesas de sufragio.

Ante esta situación, al promediar las 4:30 de la tarde del domingo 12 de abril, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), presidida por Corvetto, se dirigió a la ciudadanía para brindar cifras oficiales vinculadas a este problema.

Corvetto informó que, según el centro de soporte de la ONPE, no se logró entregar material electoral a un total de 15 locales de votación en Lima: tres en SJM, siete en Lurín y cinco en Pachacámac.

"En estos locales, no se lograron instalar 211 mesas de sufragio, lo cual ha tenido un impacto en 63,300 electores y electoras", agregó Corvetto.

Lejos de proponer alguna medida para dar posibilidad a que estos miles de ciudadanos puedan ejercer su voto, Corvetto aseguró que están realizando trámites y haciéndose responsables para que este grupo esté exento de la multa electoral.

"A esta hora, informamos, que a nivel nacional, de las 92,012 mesas de sufragio, se lograron instalar 99.8% de mesas en todo el territorio nacional", precisó.

ONPE pide disculpas a electores por falta de entrega de material electoral

En otro momento del pronunciamiento del organismo electoral, Corvetto ofreció disculpas, a nombre de la ONPE, tanto a los electores como a los miembros de mesa afectados por este grave incidente.

"Nosotros le presentamos nuestras disculpas no solamente a esos 63,300 ciudadanos perjudicados de manera directa, sino a los que tuvieron que esperar, tanto miembros de mesa como electores, a lo largo de la mañana, para que puedan tener el material a la mano", expresó.

Asimismo, el titular de la entidad electoral señaló como posible causa del problema del despliegue de material electoral, "en esta oportunidad", al proceso de entregas en el exterior que tiene la ONPE a su cargo, que se lleva a cabo "por río y por aire".

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, informó que el material electoral para estas Elecciones 2026 no fue entregado a 15 locales de votación en Lima, lo que impidió que más de 63 mil electores puedan sufragar, cifra clave que habría definido el resultado final.