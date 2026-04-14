ONPE podría llevar a cabo segunda vuelta sin la jefatura de Piero Corvetto, según experto

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En diálogo con Exitosa, el experto en derecho electoral, José Tello, indicó que la ONPE podría funcionar correctamente sin la jefatura de Piero Corvetto, lo que llevaría a que el personal de planta gestione la segunda vuelta electoral. Ello, ante su eventual renuncia.

Elecciones 2026 pueden continuar sin jefe de la ONPE

En conversación con Manuel Rosas, Tello citó la Ley Orgánica de Elecciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), precisando que si bien el artículo 10 señala que la jefatura de la institución es irrenunciable durante el proceso electoral, en "circunstancias especiales" podría proceder. No obstante, indicó que se trata de una "decisión personal".

A pesar de ello, el especialista indicó que el jefe de la ONPE que "no se encuentra legitimado" por el daño a la imagen de la institución y la afectación del derecho ciudadano al sufragio, recomendando su abdicación al cargo.

"Considero que el señor Corvetto no está legitimado para llevar adelante el resto de la elección, incluido la segunda vuelta. [...] Él debería evaluar el hecho, pero es una decisión muy personal", sostuvo Tello.

Además, el experto indicó que una eventual renuncia de Corvetto no perjudicaría el desarrollo de la segunda vuelta porque el gerente general podría asumir su puesto y porque el personal de planta es "completamente competente" para continuar con los comicios. "ONPE puede funcionar tranquilamente sin la cabeza" , dijo.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En declaraciones a Exitosa, el experto en derecho electoral José Tello cuestionó la continuidad de Piero Corvetto al frente de la ONPE, al considerar que no estaría legitimado para conducir la segunda vuelta. En ese sentido, señaló que debería evaluar la... pic.twitter.com/5rzksFa1sF — Exitosa Noticias (@exitosape) April 14, 2026

Experto descarta un fraude electoral

Consultado por si los inconvenientes en los comicios podrían considerarse fraude electoral, Tello descartó aquella posibilidad y, en cambio, apuntó a que es el resultado de la incompetencia. Ello se manifiesta principalmente en provincias como Lima, en donde "no existe la justificación" para registrar dichos problemas.

"El fraude es una actitud sistemática. Fraude es lo que ha tenido Venezuela, por ejemplo. Es decir, interviene todo el Estado para bloquear una elección. Eso no se ha producido", dijo.

Igualmente, comentó que, a pesar de la ampliación de la jornada electoral hasta el lunes 13 de abril, no existe forma de saber cómo los resultados en boca de urna pudieron haber incidido en el voto rezagado, tanto en Lima como en el extranjero. "Cualquier candidato puede alegar cualquier cosa", señaló.

"En rigor podemos tener una afectación generalizada, pero cualquiera de ellos puede alegar que la situación incide su votación", sostuvo.

En conclusión, el experto electora, aseguró que el jefe de la ONPE se encuentra "deslegitimado" para seguir presidiendo el desarrollo de las Elecciones 2026 y deberí dar un paso al costado.