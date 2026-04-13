Elecciones 2026: Los seis partidos que obtienen curules en el próximo Congreso bicameral

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Con el 60% del procesamiento de las actas electorales por parte de la ONPE, ya toma forma la conformación del primer Congreso bicameral del Perú en más de 30 años. Según el avance del conteo, solo seis partidos obtienen curules.

Nueva distribución de partidos en el Congreso bicameral

La jornada electoral de las Elecciones 2026 culminó este lunes 13 de abril, dado que más de 63 mil electores tuvieron la oportunidad de emitir su voto luego de no poder hacerlo el domingo 12 de abril por la falta de material electoral.

Con el cierre de las mesas de votación, los peruanos no solo eligieron presidente y vicepresidentes, sino también a los 190 congresistas del nuevo Congreso bicameral, con 60 senadores y 130 diputados. El requisito es superar la valla electoral del 5% de votos válidos.

Las proyecciones basadas en los resultados y conteos rápidos coincidentes, tanto de las encuestadoras Datum e Ipsos, dan a la bancada de Fuerza Popular como la primera fuerza y, una vez más, la más numerosa.

Seguida de cerca, se encuentra Renovación Popular, de Rafael López Aliaga, y la organización emergente de Jorge Nieto, el Partido del Buen Gobierno.

A esos dos partidos le siguen Juntos por el Perú, liderado por Roberto Sánchez, Ahora Nación, de Alfonso López Chau, y Partido Cívico Obras, encabezado por el exalcalde de Lima, Ricardo Belmont.

El resto de las más de 30 organizaciones políticas que participaron en los recientes comicios quedarían fuera de la distribución de escaños.

Partidos tradicionales como Alianza Para el Progreso, Podemos Perú, Perú Libre, Avanza País y otros no superarían la valla y quedarían fuera del Congreso 2026-2031.

En el Senado, con 60 legisladores, las estimaciones preliminares dan a Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, alrededor de 20 a 22 curules, Renovación Popular y Juntos por el Perú en segundo y tercer lugar, y los tres partidos restantes completan los seis.

En la Camara de Diputados, con 130 miembros, la distribución sería más amplia, pero los mismos seis partidos se repartirían la mayoría de escaños, con el partido fujimorista liderando fuertemente en distritos clave, como Lima.

JNE denuncia penalmente a jefe de la ONPE

Tras la caótica jornada electoral que dejó fuera de las votaciones a más de 63 mil electores en Elecciones 2026, el JNE presentó una denuncia penal contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, otros tres funcionarios de la entidad y al representante de la empresa Gálaga SAC.

Son acusados de presunto delito contra el derecho de sufragio, contra la administración pública (omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales) y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral.