Jefe de ONPE rechaza denuncia de Juntos por el Perú: "Nosotros no trabajamos para cometer fraude"

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En exclusiva con Exitosa, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, rechazó las acusaciones formuladas por Juntos por el Perú relacionadas al proceso electoral. Afirmó que la institución actúa con total transparencia y descartó cualquier irregularidad, señalando que "no trabajan para cometer fraude".

En contra de acusaciones de Juntos por el Perú

El personero de Juntos por el Perú, Pablo Salas Charca presentó ante la Fiscalía una denuncia contra del presidente José María Balcázar, el canciller José Pareja, funcionarios de la ONPE y JNE, la candidata presidencial Keiko Fujimori, así como funcionarios diplomáticos y consulares, por presuntos actos que habrían afectado el desarrollo de la segunda vuelta de Elecciones Generales 2026.

En medio de dicho contexto, para el titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, afirmó que "de plano" rechaza toda esta imputación que pretenden asegurar que la institución que preside "se ha confabulado para cometer fraude".

"Nosotros no trabajamos para cometer fraude ni en la primera ni en la segunda vuelta. Trabajamos de acuerdo a lo que señala la Constitución y las leyes orgánicas especiales para esta materia. Rendimos los resultados que la ciudadanía emite en cada voto en cada mesa a nivel país y a nivel extranjero", enfatizó.

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