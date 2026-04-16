Partido Morado reafirma compromiso tras resultados electorales y agradece a Mesías Guevara: ¿Qué pasará con la agrupación?

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Partido Morado emitió un pronunciamiento oficial tras la jornada electoral del 12 de abril de 2026. A pesar de que las cifras no les permitieron pasar a la segunda vuelta, la agrupación agradeció a su militancia y candidatos por el esfuerzo desplegado en todo el país.

Reconocimiento a la labor partidaria

Según el comunicado oficial del Partido Morado firmado por Lilia Salcedo Matos, la dirigencia expresó un profundo agradecimiento a Mesías Guevara, su candidato presidencial, y a cada uno de los ciudadanos que representaron al partido con valentía y entrega durante esta difícil etapa democrática.

"Defendieron con valentía, entrega e incansable esfuerzo los valores del Partido Morado y nuestras propuestas para alcanzar la seguridad ciudadana", señala el documento oficial respecto a sus postulantes. La organización enfatizó que su labor política no se detiene aquí, buscando siempre interpretar las necesidades de los peruanos.

La misiva institucional recalca que, aunque el electorado no les brindó su confianza mayoritaria en las urnas, asumen el resultado con objetividad política. La agrupación se comprometió a mejorar la difusión de su mensaje para conectar de manera más efectiva con los diversos sectores del país.

"Somos conscientes de que el Perú enfrenta inminentes y muy graves peligros en esta etapa", advierte el texto sobre los riesgos de la conflictividad internacional. La intención del partido es consolidar una base de simpatizantes que compartan una visión de desarrollo técnico y respeto al medio ambiente.

El Partido Morado agradece a Mesías Guevara y a todos nuestros candidatos por su entrega y compromiso en la jornada electoral. Aunque los resultados no nos favorecieron, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por un Perú seguro, justo y con instituciones sólidas. pic.twitter.com/kxu6KsXleY — Partido Morado (@partidomorado) April 16, 2026

Amenazas y futuro institucional

La dirigencia alertó que el país enfrenta desafíos como las organizaciones criminales, el impacto del cambio climático y el debilitamiento de las entidades públicas. Ante este panorama, el partido decidió mantenerse activo para observar el derecho de los ciudadanos a vivir en una sociedad estable y organizada.

"Seguimos firmes, con convicción y coraje, defendiendo el Perú que creemos y que vamos a construir", indicaron las autoridades del partido en su misiva de cierre de campaña. Con este mensaje, la agrupación busca analizar sus bases para seguir siendo una opción política ante la crisis.

El partido reafirmó que el fortalecimiento de un estado moderno requiere de una vigilancia constante sobre la gestión pública y la transparencia administrativa. Según la organización, persistirán en su esfuerzo por proponer reformas que busquen la equidad de oportunidades para todos los sectores sociales.

"Nos mantendremos alertas y nos comprometemos a seguir trabajando por todos los ciudadanos, en todas las formas y ocasiones", sostiene la dirigencia nacional morada.

A pesar de los resultados adversos, el Partido Morado mantiene su postura de vigilancia frente al populismo y la inseguridad ciudadana. Con el respaldo a Mesías Guevara, el partido intentará fortalecer sus pilares para consolidar un Perú seguro, justo y con instituciones sólidas próximamente.