Elecciones 2026: Fernando Olivera denuncia presunto fraude sistemático por mesas no instaladas

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El excandidato presidencial Fernando Olivera ha generado un fuerte sismo político al denunciar un presunto fraude sistemático en los comicios. Según sus declaraciones, la falta de instalación de mesas de votación afectó el derecho de millones de ciudadanos peruanos.

Olivera sostiene que las autoridades electorales permitieron irregularidades que beneficiarían a sectores específicos del panorama político actual. El líder de la escoba exige una revisión exhaustiva de las actas y la anulación de los resultados en zonas críticas.

FRAUDE CONSUMADO

Solicitamos la nulidad de este proceso electoral por graves irregularidades que vulneran la voluntad popular y el principio democrático.

Se ha afectado el debido proceso y la legitimidad de los resultados.

¡Exigimos nuevas elecciones! #EleccionesPerú2026 pic.twitter.com/L13nBZzk52 — Fernando Olivera Vega (@foliverav) April 15, 2026

Reporte de mesas no instaladas

De acuerdo con la información difundida por el líder del Frente Esperanza, el 30% de mesas nacionales no abrieron sus puertas durante la jornada. Esta situación habría impedido que más de ocho millones de electores pudieran ejercer su voto libremente.

Según el excandidato, "a las dos de la tarde del domingo, millones de peruanos estaban fuera del sistema por la incapacidad de la ONPE". El político cuestionó la cifra oficial de mesas instaladas presentada por el organismo electoral recientemente.

El dirigente político enfatizó que la gestión de Roberto Burneo frente al JNE debe ser investigada por la omisión de funciones. Para Olivera, la exclusión de votantes en el interior del país representa un golpe directo contra la democracia nacional.

Pruebas de irregularidades en redes

La denuncia también incluye material audiovisual donde se observan presuntas cédulas marcadas antes del inicio oficial del sufragio en provincias. Según Fernando Olivera, "existen videos de ciudadanos en Loreto encontrando votos marcados a favor de grupos políticos tradicionales".

Estas evidencias digitales han sido recopiladas por su equipo para sustentar un pedido de nulidad ante los organismos internacionales pertinentes. La falta de transparencia en el conteo es el punto principal de su reclamo ante la opinión pública.

El líder del Frente Esperanza advirtió que no reconocerá a ninguna autoridad elegida bajo estas condiciones de falta de transparencia. Por ello, el político insiste en que se debe convocar a un nuevo proceso electoral con observadores extranjeros.

La crisis se agrava tras confirmarse que miles de ciudadanos en distritos limeños no pudieron sufragar por falta de material electoral. Esta situación ha alimentado las sospechas de una estrategia coordinada para alterar la voluntad popular en estas elecciones generales.

Finalmente, el país aguarda un pronunciamiento oficial mientras las movilizaciones sociales comienzan a tomar fuerza en diversas ciudades. Es fundamental garantizar que en estas elecciones, y la denuncia por fraude sistemático sea un tema resuelto con total claridad y justicia electoral.