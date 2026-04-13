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Drástica decisión

PNP y Fiscalía detiene a gerente de Gestión Electoral de ONPE por irregularidades en Lima Sur

Efectivos de la PNP y Ministerio Público detuvo en flagrancia al gerente de Gestión Electoral de la ONPE por las irregularidades ocurridas durante la jornada del 12 de abril. Afrontará cargos como omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

Funcionario de ONPE es detenido por PNP y Fiscalía.
Funcionario de ONPE es detenido por PNP y Fiscalía. (PNP)

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 13/04/2026

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Durante las primeras hora de este lunes 13 de abril, agentes de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público detuvieron en flagrancia al gerente de Gestión Electoral de la ONPE al ser señalado como principal responsable de las irregularidades presentadas durante la jornada electoral del 12 de abril.

La situación al interior de ONPE se encuentra en su punto más crítico luego de las irregularidades ocurridas durante la jornada electoral del domingo 12 de abril. A lo largo de las elecciones generales, decenas de instituciones educativas no recibieron el material electoral necesario por lo que tuvieron que suspender el sufragio a pesar de que cientos de ciudadanos pugnaban por ejercer su derecho a voto.

Renuncia gerente de Gestión Electoral de ONPE

Ante esta situación y luego que la Oficina Nacional de Procesos Electorales sea sindicada como la principal responsable, el gerente de Gestión Electoral de dicha entidad, presentó su renuncia ante el presidente, Piero Corvetto

Así lo dio a conocer Canal N luego de difundir la carta de renuncia de este funcionario quien reconoce ser responsable de los hechos dados en las elecciones generales.

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