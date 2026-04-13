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Votaciones del 13 de abril

Elecciones 2026: Ministerio Público despliega fiscales de prevención del delito en locales de votación de Lima Sur

El Ministerio Público anunció despliegue de fiscales de prevención del delito en 13 locales de votación de Lima Sur para garantizar un proceso transparente en las elecciones de hoy, 13 de abril del 2026.

Ministerio Público despliega fiscales en elecciones 2026.
Ministerio Público despliega fiscales en elecciones 2026. (Fiscalía)

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 13/04/2026

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El Ministerio Público anunció el despliegue de fiscales de prevención del delito en los 13 locales de votación ubicados en distritos de Lima Sur en el marco de la jornada de las Elecciones 2026, que se desarrollan este lunes 13 de abril.

Ministerio Público supervisa elecciones del 13 de abril

Tras las fallas logísticas por falta de material electoral en algunos centros de votación de Lima, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que el lunes 13 de abril se realizará una nueva jornada del proceso electoral pero para aquellos electores y miembros de mesa que se vieron afectados y no pudieron votar.

Es así como desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. de este lunes, un gran número de electores afectados por problemas con la distribución del material electoral, podrán sufragar, en 13 centros de votación, que están distribuidas en distritos de Lima Sur, entre ellos: Pachacámac, Lurín y San Juan de Miraflores.

Para garantizar que el proceso de las elecciones se lleven a cabo de forma transparente, el Ministerio Público anunció que desde tempranas horas, los equipos de Fiscalía en Prevención del Delito (FISPREV) se encuentran ya desplegados en cada uno de los locales de sufragio ubicados en Lima Sur, donde más de 52 mil ciudadanos ejercerán su derecho ciudadano al voto.

Fiscales de prevención del delito en locales de votación

Seguidamente, precisó que los fiscales supervisan el correcto desarrollo de las elecciones y coordinan con el personal de los organismos electorales como el JNE y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), así como los miembros de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que como se recuerda, respaldó la medida que permite a ciudadanos votar este 13 de abril.

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