Ricardo Belmont anuncia retiro de la carrera política tras elecciones generales: "Ya terminó mi pelea"

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Las elecciones generales 2026 programadas para este domingo 12 de abril tuvieron que extenderse hasta por un día más en diversas partes de Lima sur debido a que el material electoral nunca llegó. Otro que tampoco llegó a sufragar a pesar de competir en estos comicios, fue Ricardo Belmont.

El candidato por el partido cívico Obras tuvo estaba dentro del padrón electoral a pesar de sobrepasar la edad para la obligatoriedad del voto, según la ley nacional. El colegio Innova Schools de Chorrillos fue el lugar destinado por ONPE al cual llegó una cantidad importante de prensa ya que era uno de los posibles victoriosos durante esta jornada electoral.

No votó por coherencia

Sin embargo, Ricardo Belmont recién apareció alrededor de las 8 de la noche luciendo un collarín en el cuello. Luego de ello, dialogó con TV Perú donde brindó sus excusas para no acudir a su centro de votación.

De acuerdo con su relato, sabía desde un inicio que esta elección sería un fraude debido a las irregularidades presentadas en gran parte de Lima Sur donde algunos colegios no pudieron abrir por la falta de material electoral.

"Yo no fui a votar para ser consecuente con lo que dije el primer día, que este era un fraude jamás visto en la historia del país", indicó.

Se retira de la política

En otro momento de la entrevista, Ricardo Belmont dejó en claro que está será la última vez donde participa de una contienda electoral ya que anunció su retiro definitivo de la vida política. Según precisó, ahora le toca a la gente seguir luchando, pero también agradeció a su hija menor quien fuera pieza clave en esta contienda.

"Yo me voy, como dije, es mi última batalla. Yo me voy tranquilo, ya terminó mi pelea. Ahora, la pelea es del pueblo que se siente callado, traicionado. Yo estoy agradecido al pueblo, a mi familia, especialmente a mi hijita menor", añadió.

Por último, Belmont aseguró que Keiko Fujimori sumará una nueva derrota en la segunda vuelta dejando en claro que la población no la volverá a apoyar.

"La señora Keiko, con todo respeto, puede ser una magnífica persona, pero políticamente no va a ganar en segunda vuelta. Es imposible (...) Ella ha ganado con Datum, con CPI y con Ipsos, y han manejado décimas", finalizó.

En resumen, Ricardo Belmont anunció su retiro de la vida política luego de ser parte de las elecciones generales como candidato.