Ricardo Belmont revela la verdadera razón por la que no votó en las elecciones 2026: Esto fue lo que dijo

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En el marco de las elecciones 2026, el candidato por el Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont, no acudió a su local de votación localizado en Chorrillos. Tras ello ha revelado la verdad de su ausencia para no ejercer su deber cívico.

Belmont rompe su silencio y revela la razón por la que no votó

El aspírante a la presidencia del Perú, Ricardo Belmont Cassinelli, no llegó nunca a sufragar ayer domingo 12 de abril en el marco de una jornada electoral accidentada en la que muchos peruanos se quedaron sin votar debido a la demora en la instalación de mesas de votación ante la falta de material electoral.

Hay que recordar que, 15 centros de votación en Lima, con un total de 211 mesas no se lograron habilitar lo que ocasionó que se les impida el voto a 63 mil 300 electores obligando a extender la jornada en estos locales.

"Yo no fui a votar para ser consecuente con lo que dije el primer día que este era un fraude jamás visto en la historia del Perú", manifestó en diálogo con TV Perú desde las inmediaciones del local de la organización por la que postula.

Belmont se dirige a sus simpatizantes en la plaza San Martín

En consiguiente, el exalcalde de Lima no se dejó ver durante toda la jornada electoral de ayer y ya por la noche apareció con un collarín cervical guardando total hermetismo con la prensa, aunque sí se dirigió desde un balcón del hotel Bolívar, a sus simpatizantes que se congregaron en la plaza San Martín.

Desde allí, el octogenario político expresó con firmeza que su contendora de Fuerza Popular, Keiko Sofía Higuchi, sobre la cual aseguró que volverá a perder en la cuarta contienda en la que participa consecutivamente.

"La señora Keiko, con todo respeto, puede ser una magnífica persona, pero políticamente no va a ganar en segunda vuelta. Es imposible (...) Ella ha ganado con Datum, con CPI y con Ipsos, y han manejado décimas", sostuvo.

Además, remarcó una vez más que percibe indicios de irregularidades en el Congreso e indicó que el Sistema de Inteligencia Nacional(SINA) le advirtió en octubre "lo que podía ocurrir y, lamentablemente, ha ocurrido".

Es en este contexto que, el candidato presidencial por el Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont Cassinelli, reveló la verdadera razón por la que no acudió a votar a su local de sufragio localizado en el distrito de Chorrillos.