Jorge Nieto sobre votos faltantes en el extranjero y distritos de Lima sur: "La batalla continúa"

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El candidato presidencial por el Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, se pronunció nuevamente ante la ampliación de la jornada electoral en ciertos puntos del extranjero y en distritos del sur de la capital, incentivando a los ciudadanos a emitir su voto.

Nieto defiende votos del extranjero y Lima Sur

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el candidato Jorge Nieto aseguró que la batalla por defender el derecho al voto continúa en distritos como Lurín, Pachacamac y San Juan de Miraflores.

En su mensaje, también mencionó a los estados de Patterson y Orlando en los Estados Unidos, en donde se ha dispuesto la ampliación del horario de instalación de mesas y del sufragio hasta este lunes 13 de abril.

"Ciérrenle el paso a la coalición del mal, corrupta, mafiosa. Que el Perú trabajador defienda la dignidad de la democracia", escribió en su perfil de la referida plataforma social.

La batalla continua... Lurin, Pachacamac, San Juan de Miraflores, Patterson, Orlando... Cierrenle el paso a la coalición del mal, corrupta, mafiosa... Que el Perú trabajador defienda la dignidad de la democracia. Adelante! — Jorge Nieto Montesinos (@JorgeNietoMon) April 13, 2026

Jorge Nieto critica logística de la ONPE

El aspirante al sillón presidencial ha emitido comentarios bastante críticos contra los organismos electorales a causa de los errores logísticos que impidieron el correcto desarrollo de los comicios.

Desde su local de campaña, Nieto fue enfático al momento de cuestionar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por su pésima gestión al garantizar el orden democrático durante los comicios.

"La verdad es que tienen que hacer una sola elección cada cinco años y no puede ser que en el día más importante de su trabajo no lo hagan a la perfección", increpó.

En Lima Sur, la tardanza en la entrega del material electoral en los centros de votación generó incomodidad entre ciudadanos responsables que acudieron a las urnas a temprana hora y nunca pudieron entrar a su local de votación.

Según el reporte de la ONPE, en la fecha de los comicios se lograron instalar 99,8% de las mesas electorales. Solo en Lima, 211 mesas distribuidas en 15 centros de votación nunca se pudieron habilitar a los electores.

Ante esta insólita situación, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso ampliar la jornada electoral hasta el lunes 13 de abril para que 52 mil personas no se queden sin cumplir con el derecho al sufragio.

En este contexto, el aspirante presidencial Jorge Nieto incentivó a los ciudadanos al voto en los distritos de Lima Sur y el extranjero, señalando que la batalla continúa.