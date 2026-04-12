Carlos Álvarez critica duramente a jefe de ONPE por graves fallas electorales y exige su destitución

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El candidato presidencial Carlos Álvarez, representante del partido País para Todos, criticó duramente al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, por los imprevistos registrados durante las elecciones generales de 2026. El aspirante lo responsabilizó por afectar el derecho al voto de miles de ciudadanos y por generar dudas sobre la transparencia y credibilidad del proceso electoral en el país.

Carlos Álvarez pide destitución de Piero Corvetto

A través de un video compartido en sus redes sociales, Álvarez cuestionó la falta de material electoral en diversos locales de votación, situación que calificó como una grave deficiencia operativa. Según sostuvo, este tipo de fallas evidencian una gestión ineficiente que termina perjudicando directamente a los ciudadanos, quienes no pudieron ejercer su derecho en condiciones adecuadas durante la jornada electoral.

Asimismo, el candidato consideró insuficiente la medida de exonerar de multas a los votantes afectados. A su juicio, esta decisión no compensa el perjuicio ocasionado ni resuelve el problema de fondo. Por el contrario, advirtió que la situación deja un precedente preocupante sobre la capacidad de las autoridades para garantizar procesos electorales ordenados y confiables.

Por otro lado, Álvarez expresó su rechazo a la decisión de permitir que los ciudadanos afectados voten al día siguiente. Señaló que esta medida rompe con el principio de simultaneidad del proceso electoral, ya que estos electores podrían verse influenciados por los resultados preliminares difundidos, y por ello pidió la destitución del jefe de la ONPE.

"Luego de este desastre, como nunca antes, en nuestra historia electoral, lo mínimo es la renuncia inmediata del señor Piero Corvetto como jefe de la ONPE, y de no hacerlo su situación inmediata por la Junta Nacional de Justicia", indico.

Finalmente, el aspirante advirtió que esta situación podría incidir en los resultados finales, especialmente en la definición de los candidatos que pasarán a una eventual segunda vuelta. En esa línea, reiteró su preocupación por la transparencia del proceso y llamó a las autoridades a garantizar la legitimidad de los comicios.

Cómo se sabe, la hombre contabilizando las actas en tiempo real, y según su más reciente reporte a las 12:47 A.M. de este lunes 13 de abril, Carlos Álvarez ha logrado un total de 659,787 votos, lo cual representa un 8.7% del total general, quedando en el quinto lugar detrás de Ricardo Belmont.

De esta manera, las críticas de Carlos Álvarez reflejan la preocupación por las fallas registradas durante la jornada electoral y sus posibles efectos en la legitimidad del proceso. El candidato insistió en la necesidad de garantizar transparencia, corregir deficiencias y evitar decisiones que puedan comprometer la confianza ciudadana en los resultados finales.