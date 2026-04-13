Segunda jornada de Elecciones 2026: PNP resguardó colegios de Lima Sur durante conteo de votos

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Culminó la segunda jornada electoral de las Elecciones 2026 en colegios de Lima Sur. Alrededor de las 6:30 de la tarde, agentes de la Policía Nacional resguardaron los exteriores de un centro de votación en San Juan de Miraflores durante el conteo de votos.

Segunda jornada electoral con refuerzo policial

Este lunes 13 de abril, se llevó a cabo la ampliación de los comicios luego de que 63,330 electores se quedaran sin sufragar por la ausencia de material electoral, que derivó en la falta de instalación de 211 mesas de votación.

En el centro educativo parroquial Virgen de la Asunción, en SJM, se instalaron nueve mesas de sufragio para un total de 2693 electores que tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho a voto.

Tras cerrar sus puertas, minutos después de las 7 de la noche, se observaron algunos agentes de la PNP reforzando la seguridad en la puerta, además de efectivos del escuadrón Halcones a unos pasos mientras que, al interior, se realiza el escrutinio final de los votos.

En el interior, no solo se encontraban los miembros de mesa, sino también los personeros y miembros de la Misión de Observación Electoral.

🔴🔵#EligeBien2026 ✅🇵🇪 | Inicia el conteo de votos en colegios de Lima Sur tras la segunda jornada electoral de este lunes 13 de abril, desarrollada luego de las incidencias registradas el día anterior.



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No obstante, al inicio de la jornada electoral, este plantel también tuvo algunos inconvenientes para abrir sus puertas, generando problemas durante la mañana. Finalmente, se aperturaron de forma tardía.

Durante la tarde, el panorama ya era mucho más tranquilo y los comicios se llevaron a cabo con normalidad.

Miembros de mesa se retiran en pleno conteo de votos

Este lunes 13 de abril, durante la ampliación de las Elecciones 2026, se suscitó un hecho insólito cuando, sin más, algunos de los miembros de mesa en Arequipa abandonaron sus locales de votación en pleno proceso de escrutinio de actas, dejando el conteo incompleto.

Según informó a Andina el jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Cerro Colorado, Armando Echeverría, esta situación ocurrió en dos locales: el colegio San Juan Bautista de la Salle, en la mesa N° 007587, y en el Romeo Luna Victoria, en la mesa N° 005923.

Echeverría precisó que, en el primer caso, el escrutinio solo llegó hasta el conteo para Presidente de la República y Senadores a nivel nacional. En tanto, el segundo caso alcanzó hasta la etapa de los diputados, a una columna de concluir.

La PNP reforzó la seguridad exterior de colegios en Lima Sur durante el conteo final de votos este lunes 13 de abril.