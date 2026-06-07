La edad no fue impedimento: Adultas mayores de más de 100 años acudieron a sufragar en segunda vuelta

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La segunda vuelta presidencial de este domingo 7 de junio dejó imágenes que reflejan el compromiso ciudadano más allá de la edad. En distintas ciudades del país, adultos mayores centenarios acudieron a las urnas para ejercer su derecho al voto, demostrando que la participación democrática no tiene límites.

Aunque la legislación peruana establece que el sufragio es facultativo a partir de los 70 años, estas mujeres decidieron ser parte activa del proceso electoral y dar un ejemplo de civismo.

El caso en Iquitos

En el centro de la ciudad de Iquitos, Laura Shapiama Nolorbe, de 100 años y próxima a cumplir 101, acudió al colegio Monitor Huáscar para emitir su voto. Nacida en tiempos del gobierno de Augusto B. Leguía, Shapiama eligió honrar su siglo de vida participando en la segunda vuelta electoral.

Llegó acompañada de su familia y recibió apoyo de las autoridades para movilizarse dentro del local. Su presencia fue celebrada como un símbolo de compromiso cívico y respeto por la democracia.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅🇵🇪 | En Iquitos, una adulta mayor de 101 años se acercó a su centro de votación para cumplir con su deber ciudadano.



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El caso en Chiclayo

En Chiclayo, una mujer de 102 años también se convirtió en protagonista de la jornada. Mercedes Sánchez, quien cumplirá 103 años en noviembre, acudió al colegio José María Arguedas para sufragar.

Sus familiares destacaron que, pese a su avanzada edad, mantiene plenas facultades mentales y pidió expresamente participar en la elección. Su decisión fue vista como un gesto de voluntad y lucidez que inspira a las nuevas generaciones.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅🇵🇪 | En Chiclayo, una ciudadana de 102 años acudió a su centro de votación para participar en la segunda vuelta electoral, demostrando su compromiso con la democracia y el ejercicio del voto.



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Lo que dice la ley

De acuerdo con la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de Elecciones, el voto es obligatorio para los ciudadanos entre 18 y 70 años. A partir de los 70 años, el sufragio se vuelve facultativo, lo que significa que las personas mayores pueden decidir si acuden o no a las urnas sin temor a sanciones ni multas.

Según cifras del RENIEC, más de 2,6 millones de peruanos mayores de 70 años figuran en el padrón electoral con derecho facultativo, de los cuales más de 8 mil superan los 100 años.

La ONPE ha recordado que este grupo recibe atención preferente en los locales de votación, incluyendo ingreso directo a las aulas y asistencia personalizada. Estas medidas buscan garantizar que quienes decidan ejercer su derecho lo hagan en condiciones seguras y dignas.

La participación de Laura Shapiama y Mercedes Sánchez reafirma que el voto, aunque facultativo para los adultos mayores, sigue siendo un acto de compromiso con el país. En un contexto donde la apatía electoral es frecuente entre los jóvenes, la decisión de estas mujeres centenarias se convierte en un ejemplo de civismo y responsabilidad democrática.