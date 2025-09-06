Karol G hace historia en Brasil con un inolvidable show en medio tiempo de la NFL

06/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Karol G volvió a demostrar por qué es una de las artistas latinas más grandes del mundo. Con un inolvidable show durante el medio tiempo de la NFL en Brasil, la colombiana puso a bailar y cantar a todo el estadio, marcando un momento histórico que quedará en la memoria de sus fans y de quienes presenciaron el espectáculo.

Karol G encendió la NFL en Brasil

En el Corinthians Arena de São Paulo, donde los Kansas City Chiefs se enfrentaron a los Los Angeles Chargers en la apertura internacional de la temporada 2025, Karol G irrumpió con "Bandida entrenada".

Con un look neón cargado de actitud y rodeada de bailarinas que replicaban la coreografía viral de la canción, la artista convirtió el estadio en una pista de baile gigante.

Los espectadores que habían ido solo a ver fútbol no pudieron resistirse a bailar y cantar. Los gritos, aplausos y primeros pasos de baile se multiplicaron entre los asistentes, mientras en redes sociales los fans no dejaban de comentar sobre la presentación.

Después del arranque con "Bandida entrenada". Aunque muchos no entendían cada palabra —ya que la cantó en portugués—, la vibra positiva se sintió en cada rincón del estadio.

Luego sonó el merengue veraniego de "Si antes te hubiera conocido", viral en TikTok, que transformó el Corinthians Arena en una pista improvisada. La canción hizo que todos —fans y curiosos— se sumaran a la fiesta.

Para cerrar con broche de oro, Karol G interpretó "Un gatito me llamó", donde desplegó su lado más coqueto y divertido, provocando sonrisas y aplausos de todos los presentes.

KAROL G HIZO HISTORIA EN BRASIL, PERFORMANCE COMPLETO DE LA #NFL 🇧🇷🇨🇴! pic.twitter.com/clEifzbmb5 — Karol G Stats (@KarolGWW) September 6, 2025

¿Karol G en el Vaticano?

Karol G llevará su música al Vaticano el próximo 13 de septiembre, participando en el concierto Grace from the World, que marcará la clausura del Encuentro Mundial sobre Fraternidad Humana, encabezado por el Papa León XIV.

La artista colombiana confirmó la noticia en sus redes sociales, donde compartió una historia con todos los detalles del concierto que se realizará en la Plaza de San Pedro, bajo la iniciativa de Pharrell Williams y Andrea Bocelli.

El evento, gratuito y abierto para todo público, contará también con la participación de artistas como John Legend, Teddy Swims, Voices of Fire, Clipse, Angelique Kidjo y Jelly Roll, quienes se presentarán acompañados de un coro de 250 voces.

Con su inolvidable show en el medio tiempo de la NFL, Karol G dejó huella en Brasil y reafirmó su lugar como referente de la música latina, logrando que cada fan del estadio se uniera a la fiesta.