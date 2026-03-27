Miley Cyrus sorprende al confesar romance con POPULAR actor de Disney

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Miley Cyrus ha paralizado las redes sociales tras revelar detalles inéditos sobre su vida sentimental durante los inicios de su carrera. En un reciente especial, la estrella identificó a su primer amor platónico.

Este anuncio surge en el marco de las celebraciones por el aniversario de Hannah Montana. La artista decidió ser honesta sobre quién ocupaba su corazón antes de que los Jonas Brothers aparecieran en escena.

El actor mencionado es Dylan Sprouse, recordado por su papel protagónico en la serie de los gemelos. Según Miley, este vínculo fue genuino y representó una etapa muy dulce de su adolescencia temprana.

La noticia ha generado un impacto inmediato en las plataformas digitales. Los fanáticos de la época dorada de Disney celebran que finalmente se haya revelado este secreto guardado durante tantos años por la intérprete de Flowers.

Dylan Sprouse had revealed in 2008 he dated Miley Cyrus but according to him Nick Jonas came around and they broke up! pic.twitter.com/UwwZqlRkTh — Miley Updates (@MileyUpdates) March 24, 2026

Un romance juvenil entre cámaras

Miley Cyrus explicó que el vínculo con Dylan Sprouse fue su primer noviazgo oficial dentro de la industria. Ella lo describió como el chico más tierno y admitió haber estado muy ilusionada durante ese periodo de grabaciones.

Las citas de la pareja eran supervisadas y mantenían un tono muy inocente. El padre de los gemelos los llevaba a comer sushi, y Miley siempre pedía que Cole Sprouse los acompañara en sus salidas.

Cyrus bromeó sobre estas reuniones, calificándolas como un "combo especial" debido a la presencia constante del hermano de Dylan. Esta dinámica familiar convirtió sus primeros encuentros en recuerdos divertidos y bastante infantiles para la actriz.

El fin de una era y el inicio de otra

La relación llegó a su fin de manera repentina cuando otro ídolo juvenil entró en el panorama de la cantante. "El romance terminó el día que Nick Jonas pasó caminando", señaló la artista sobre aquel momento clave.

Aquel encuentro cambió el rumbo de la historia de la cultura pop adolescente. El interés de Miley se trasladó de inmediato hacia Nick, dejando atrás su breve pero significativo noviazgo con el protagonista de Zack y Cody.

Actualmente, Cyrus recuerda esta etapa con mucho cariño y sin resentimientos. La revelación de que Dylan Sprouse fue su novio antes que Nick Jonas cierra un ciclo de teorías que alimentaron los foros de internet.

Esta confesión de Miley Cyrus sobre su novio de Disney demuestra la fuerte conexión que existía entre las estrellas juveniles. Dylan Sprouse y la cantante de Hannah Montana hoy mantienen una relación de respeto mutuo tras su romance de adolescencia.