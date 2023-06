BTS: ¡Atención, ARMY! Circuito Mágico del Agua celebrará el décimo aniversario de la banda

05/06/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El Circuito Mágico del Agua informó que el domingo 11 de junio se llevará a cabo un evento para celebrar los 10 años del debut de la agrupación de surcoreana BTS y desató la euforia de ARMY.

Gran evento

La festividad titulada "10 years to eternity with BTS" , que es apoyada por la Municipalidad de Lima, tendrá diversas actividades como 'dance covers', la proyección de la grabación del saludo para la banda, concursos, sorteos y zonas decorativas.

Asimismo, indicaron que el evento, organizado por los fanáticos de BTS, se dará de 3.00 p. m. a 8.00 p. m. en la zona Logia del Circuito Mágico del Agua y para ingresar es necesario adquirir una entrada de S/4 mediante este LINK.

Cabe precisar que en anteriores oportunidades el ARMY de Perú ya realizó proyectos en el Parque del Agua, tanto para el noveno aniversario de BTS como para los cumpleaños de cada integrante.

Aniversario

Por otra parte, desde Corea del Sur, BTS no deja de sorprender al mundo y a ARMY, en esta oportunidad los jóvenes idols anunciaron conciertos gratis para sus millones de fanáticos.

Además, como celebración de su décimo aniversario, la agrupación hizo pública una transmisión gratuita de sus conciertos: "BTS 5th Muster [Magic Shop] en Seúl", "BTS 2021 Muster Sowoozoo" y "BTS Map of the seoul ON:E". Cabe señalar que. el BANG BANG CON 2023 se emitió este 2 y 3 de junio del 2023.

Emotivo discurso

El lider de BTS, Namjoon (RM) se dirigió a todos sus seguidores para enfatizar la lucha constante de la agrupación para alcanzar el éxito tras la transmisión online de uno de sus conciertos.

"El mundo no era fácil con nosotros cuando empezamos. No nos dejaron estar tan fácilmente. Pero no nos detuvimos. El mundo tiene más de un camino. La música es nuestro idioma, soñar es nuestro mapa. Cantando diferentes historias en diferentes idiomas marcharemos juntos hasta el final de los tiempos", declaró.

Próximo estreno

El nuevo sencillo denominado "Take Two" se estrenará el próximo 9 de junio, cuatro días antes del décimo aniversario de la banda y será el segundo tema que sale en lo que va del 2023. Como se recuerda, a principios de este mes, BTS contribuyó con la canción "The Planet" a la banda sonora de la próxima serie animada de Corea del Sur Bastions.

De esta manera, los fans peruanos de BTS podrán disfrutar de esta nueva canción en el evento que tendrá lugar en Circuito Mágico del Agua y celebrar los 10 años del debut de la agrupación.