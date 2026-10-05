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BTS en Lima: posible setlist completo del tour ARIRANG para sus tres conciertos en el Estadio San Marcos

Tras su paso por Colombia, la agrupación surcoreana se prepara para sus presentaciones en Perú. Conoce cuáles son las canciones del tour ARIRANG y los grandes éxitos que podrían sonar en Lima los días 7, 9 y 10 de octubre.

Posible lista de canciones para los tres días en Lima
Posible lista de canciones para los tres días en Lima Composición Exitosa

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento / Actualizado al 05/10/2026

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La agrupación surcoreana BTS se encontrará con sus fanáticos peruanos durante tres esperados conciertos programados para el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. Las presentaciones contarán con la participación de sus siete miembros originales como parte de su exitosa gira internacional denominada BTS World Tour ARIRANG. Estos eventos musicales en la capital se llevarán a cabo tras sus recientes presentaciones en Colombia a inicios del mismo mes

Posible repertorio musical en Lima

Aunque el repertorio musical definitivo aún no cuenta con una confirmación oficial, las recientes actuaciones del grupo en territorio colombiano ofrecen una referencia clara de los temas elegidos. La agrupación interpretaría canciones de su nueva producción discográfica de 2026, combinadas con aquellas melodías que consagraron su carrera a nivel global.

Dentro de la extensa lista de canciones para estos espectáculos de nivel internacional, los fanáticos podrían escuchar recientes lanzamientos como "Hooligan", "Aliens" y "They don't know 'bout us". De igual manera, el grupo conformado por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook incluyó clásicos imprescindibles como "Dynamite", "Butter" y "FAKE LOVE" en sus shows previos.

El orden exacto de las canciones todavía podría experimentar modificaciones durante las diferentes fechas en la capital. Sin embargo, temas emblemáticas como "Fire", "Not Today", "MIC Drop", "IDOL" o "Mikrokosmos" se serán las 'infaltables' dentro de esta gira mundial.

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Canciones que son parte del "Club de los Mil Millones"

BTS reúne las canciones más masivas e influyentes de la agrupación surcoreana. Estos temas han superado la barrera de las mil millones de reproducciones en plataformas globales como Spotify y YouTube, sin embargo, ahora muchos fans podrán escuchar en vivo. 

El líder indiscutible de este grupo es "Dynamite", su primer sencillo completamente en inglés, que acumula más de 2,300 millones de streams en Spotify y más de 2,000 millones de vistas en YouTube. A este fenómeno le sigue "Butter", un éxito veraniego con más de 1,500 millones de reproducciones.

Finalmente, la intensa y oscura "FAKE LOVE" representa el catálogo coreano dentro de este club, superando los 1,100 millones de streams. Estas tres canciones fueron los momentos de mayor euforia durante sus recientes presentaciones en el Estadio El Campín de Bogotá.

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¿A dónde irán luego de su paso por Lima?

Tras su histórico paso por Bogotá, BTS continuará el tramo sudamericano del BTS World Tour "ARIRANG". El grupo surcoreano se prepara para tres conciertos en Lima (7, 9 y 10 de octubre) en el Estadio San Marcos, pero luego continuarán su camino por los países vecinos para aquellos y aquellas que no lograron encontrar entradas en la capital.

  • Santiago, Chile: Tres fechas (14, 16 y 17 de octubre) en el Estadio Nacional.
  • Buenos Aires, Argentina: Tres shows (21, 23 y 24 de octubre) en el Estadio Único de La Plata.
  • São Paulo, Brasil: Cierre de la etapa continental (28, 30 y 31 de octubre) en el Estádio MorumBIS.

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