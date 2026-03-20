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Críticas a la empresaria

Magaly CULPA a Alejandra Baigorria tras ampay de su esposo Said Palao: "Ella hizo su mundo ideal"

Magaly Medina arremetió contra Alejandra Baigorria, señalando que su actitud permisiva en el pasado la hace responsable de la situación actual tras el reciente ampay de Said Palao.

Magaly CULPA a Alejandra Baigorria
Magaly CULPA a Alejandra Baigorria Composición Exitosa

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 20/03/2026

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La popular conductora, Magaly Medina, señaló que a pesar de conocer la conducta de su pareja, la empresaria decidió casarse y defenderlo en múltiples ocasiones.

Criticó duramente la relación de Alejandra y Said

 La conductora destacó que la personalidad dominante de Baigorria contrasta con el perfil bajo de Said.

"Ella hizo su mundo ideal, ella hizo su hombre correcto", indicó.

Según la 'Urraca', la empresaria buscaba un hombre maleable para concretar su sueño de formar una familia. 

"Ella quería una vida en familia, ella quería un matrimonio, ella quería un pelele y lo tuvo, y este es su pelele", enfatizó Magaly.

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La figura de ATV cargó contra Said, cuestionando su papel dentro de la relación y la supuesta protección que brinda a Alejandra. 

"¿Cómo te va a proteger alguien que realmente no tiene los medios para salir adelante como lo es ella? O sea, la que protege es ella, ella es la protectora de esa relación", expresó Medina.

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Después de ver cómo el Palao lloraba al pedir perdón a su esposa y a su familia, Magaly lo cuestionó duramente por afirmar que quiere recuperar su matrimonio. Según dijo, en torno al ampay hubo muchos escándalos y eso es algo que difícilmente se puede superar.


"Cómo se recupera un matrimonio y cómo se recupera una pareja después de tanto escándalo, cómo se recupera después de una traición de este nivel, cómo se recupera una familia después de que has expuesto a tu mujer a la humillación pública...", indicó.

Enseguida, Magaly aseguró que Alejandra, en este momento, debe sentir mucha frustración y resentimiento, ya que apostó todo para que su relación funcione y cumplir su sueño de tener una familia. 

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La conductora hizo hincapié en que la empresaria siempre vio a Said como su príncipe azul, sin corona y sin moneda, aunque eso termina por desmoronarse. "A ella nunca le interesó quién era el príncipe azul, ella solo quería alguien con quien concretar ese sueño", agregó.

Finalmente, le envió un mensaje potente a Said Palao, asegurando que la traición que le hizo a Alejandra la ha destrozado completamente y que nadie merece pasar por una situación similar.

"ese hombre en quien puso su confianza le destrozó los sueños", concluyó.

La postura de Magaly Medina sugiere que Alejandra Baigorria, al haber normalizado y defendido previas conductas de Said Palao, terminó facilitando el escenario para este nuevo escándalo.

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