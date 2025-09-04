'South Park' arremete contra Trump en su nueva temporada: Personaje del presidente embaraza a Satanás

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La serie animada 'South Park' pone nuevamente en la mira al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su nuevo episodio de la temporada 27, en el que deja "emabarazado" a Satanás.

'South Park' pone en ridículo a Trump

Desde su primer capítulo de la nueva temporada, la serie de Trey Parker y Matt Stone incluyó a Trump en una escena en la que intentaba tener relaciones sexuales con Satanás mostrando su miembro viril diminuto, algo que desató las burlas propias del humor caracterítico de la serie.

En esta oportunidad 'South Park' va más lejos, pues en una de las tramas del episodio, Satanás asegura estar esperando un hijo de Trump. Una noticia que se da luego de que Fox News tratara a como de lugar de descubrir si el presidente estadounidense se había acostado con el diablo.

En el episodio, un grupo de reportero de Foz se reune con Trump y su aparente novio para averiguar si existe esa relación a los que el presidente contesta: "¡No me estoy tir*do a Satanás!", mientras su presunta pareja agrega: "Solo estamos pasando el rato".

Fox News se lo cree y mientras la pareja se aleja, un reportero comenta: "Ese tipo si que se está tir*ando a Satanás. ¡Menudo semental!".

Serie se está centrando en Trump

Claramente, la serie se está centrnado este año en Donald Trump, quien en el capítulo de la semana pasada aceptaba soborno y en el anterior traba de convencer a Mr. Mackey para que participe de un encuentro íntimo con él y el demonio.

Tras la emisión del primer episodio de la temporada, la Casa Blanca arremetió contra 'South Park' asegurando que "este programa no ha sido relavante en más de 20 año y a penas se sostiene con ideas poco inspiradas en un intento desesperado por llamar la atención".

"El presidente Trump ha cumplido más promesas en solo seis meses que cualquier otro presidente en la historia de nuestro país, y ningún programa de cuarta categoría podrá frenar su buena racha", aseguró en un comunicado para EFE Taylor Roger, portavos de la Casa Blanca.

Cabe señalar que, en el episodio de la anterior temporada, la serie se burló de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, quien apareció disparando a cachorros, en referencia a cuando mató a un perro de la familia de 14 meses en su granja porque "era imposible de entrenar".

Es en este contexto que, nuevamente la serie animada 'South Park' dejó en ridículos al presidente de Estados Unidos Donald Trump al hacer que su personaje embarace a Satanás.